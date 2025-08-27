menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Flamengo acerta venda de Matheus Gonçalves para o futebol árabe

Meia, que negociava com o futebol russo, irá para o Al-Ahli, da Arábia Saudita

Matheus Gonçalves em atuação na final do Mundial de Clubes Sub-20. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
imagem cameraMatheus Gonçalves se despede como campeão intercontinental Sub-20 (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/08/2025
12:18
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo acertou a venda do meia Matheus Gonçalves para o Al-Ahli, da Arábia Saudita. O jogador de 20 anos, que havia deixado a equipe principal e no sábado (23) foi titular na conquista da Copa Intercontinental Sub-20, está sendo negociado por 9 milhões de euros (R$ 56,9 milhões, na cotação atual), além de bônus.

continua após a publicidade

➡️Flamengo mantém postura firme contra CBF; Filipe Luís usa ciência como respaldo

O clube rubro-negro estava em negociações avançadas com o CSKA, da Rússia. O acordo que vinha sendo alinhavado entre as diretorias era de 7 milhões de euros (R$ 44,25 milhões) por 70% dos direitos econômicos. 

Dois fatores, porém, pesaram para a reviravolta na negociação. De um lado, o Al-Ahli apresentou a proposta que foi considerada mais vantajosa nos últimos dias. De outro, segundo apurou o Lance!, o próprio Matheus Gonçalves preferiu ir para a Arábia Saudita, por considerar que o futebol do país “vive melhor momento” do que o da Rússia.

continua após a publicidade

Este ano, Matheus Gonçalves por pouco não se transferiu para o Cruzeiro, mas a diretoria do Flamengo vetou a transferência porque não queria “reforçar um adversário direto” no Brasileirão.

Não é só Matheus Gonçalves: outros jogadores devem deixar o Flamengo

As contratações rubro-negras dos últimos meses tiraram espaço de Matheus Gonçalves no time principal, e por causa disso o próprio jogador pediu a Filipe Luís para voltar ao Sub-20. O treinador acatou o pedido e chegou a elogiar o meia publicamente pela atitude.

continua após a publicidade

Além de Matheus Gonçalves, outros jogadores que se destacaram na base do Flamengo devem deixar o clube. Lorran, Michael e Victor Hugo, que chegaram a ser relacionados este ano por Filipe Luís, não conseguem mais espaço na equipe principal e aguardam negociação.

Matheus Gonçalves está de saída, e Lorran pode ser o próximo a ser negociado (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias