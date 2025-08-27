O Flamengo acertou a venda do meia Matheus Gonçalves para o Al-Ahli, da Arábia Saudita. O jogador de 20 anos, que havia deixado a equipe principal e no sábado (23) foi titular na conquista da Copa Intercontinental Sub-20, está sendo negociado por 9 milhões de euros (R$ 56,9 milhões, na cotação atual), além de bônus.

O clube rubro-negro estava em negociações avançadas com o CSKA, da Rússia. O acordo que vinha sendo alinhavado entre as diretorias era de 7 milhões de euros (R$ 44,25 milhões) por 70% dos direitos econômicos.

Dois fatores, porém, pesaram para a reviravolta na negociação. De um lado, o Al-Ahli apresentou a proposta que foi considerada mais vantajosa nos últimos dias. De outro, segundo apurou o Lance!, o próprio Matheus Gonçalves preferiu ir para a Arábia Saudita, por considerar que o futebol do país “vive melhor momento” do que o da Rússia.

Este ano, Matheus Gonçalves por pouco não se transferiu para o Cruzeiro, mas a diretoria do Flamengo vetou a transferência porque não queria “reforçar um adversário direto” no Brasileirão.

Não é só Matheus Gonçalves: outros jogadores devem deixar o Flamengo

As contratações rubro-negras dos últimos meses tiraram espaço de Matheus Gonçalves no time principal, e por causa disso o próprio jogador pediu a Filipe Luís para voltar ao Sub-20. O treinador acatou o pedido e chegou a elogiar o meia publicamente pela atitude.

Além de Matheus Gonçalves, outros jogadores que se destacaram na base do Flamengo devem deixar o clube. Lorran, Michael e Victor Hugo, que chegaram a ser relacionados este ano por Filipe Luís, não conseguem mais espaço na equipe principal e aguardam negociação.