Na última janela de transferências do verão europeu (junho a setembro), apenas 25 jogadores no mundo custaram mais que a pedida do Cruzeiro ao Flamengo por Kaio Jorge: 50 milhões de euros (R$ 324 milhões, na cotação atual). Se o Rubro-Negro aceitar pagar o valor estipulado pela Raposa, não só faria do atacante a maior compra da história do futebol brasileiro, como atingiria patamar de negociações dos principais mercados do Velho Continente.

Entre as 25 negociações citadas, 23 ocorreram na Europa e duas na Arábia Saudita. Maior do Brasil, a chegada de Samuel Lino ao Flamengo não entra para o top-100 da janela. Veja abaixo:

As 25 transferências de mais de € 50 milhões na última janela

Alexander Isak: do Newcastle para o Liverpool (€ 145 milhões)

Florian Wirtz, do Leverkusen para o Liverpool (€ 125 milhões)

Hugo Ekitiké, do Frankfurt para o Liverpool (€ 95 milhões)

Benjamin Sesko, do Leipzig para o Manchester United (€ 76,5 milhões)

Victor Osimhen, do Napoli para o Galatasaray (€ 75 milhões)

Nick Woltemade, do Stuttgart para o Newcastle (€ 75 milhões)

Bryan Mbeumo, do Brentford para o Manchester United (€ 75 milhões)

Matheus Cunha, do Wolverhampton para o Manchester United (€ 74,2 milhões)

Martín Zubimendi, da Real Socied para o Arsenal (€ 70 milhões)

Luis Díaz, do Liverpool para o Bayern (€ 70 milhões)

Eberechi Eze, do Crystal Palace para o Arsenal (€ 69,3 milhões)

Mateo Retegui, da Atalanta para o Al-Qadsiah (€ 68,2 milhões)

Victor Gyökeres, do Sporting para o Arsenal (€ 65,8 milhões)

Xavi Simons, do Leipzig para o Tottenham (€ 65 milhões)

Mohammed Kudus, do West Ham para o Tottenham (€ 63,8 milhões)

João Pedro, do Brighton para o Chelsea (€ 63,7 milhões)

Ilya Zabarnyi, do Bournemouth para o PSG (€ 63 milhões)

Dean Huijsen, do Bournemouth para o Real Madrid (€ 62,5 milhões)

Anthony Elanga, do Forest para o Newcastle (€ 61,4 milhões)

Yoane Wissa, do Brentford para o Newcastle (€ 57,7 milhões)

Jamie Gittens, do Dortmund para o Chelsea (€ 56 milhões)

Noni Madueke, do Chelsea para o Arsenal (€ 56 milhões)

Tijani Reijnders, do Milan para o Manchester City (€ 54,9 milhões)

Darwin Nuñez, do Liverpool para o Al-Hilal (€ 53 milhões)

Álvaro Carreras, do Benfica para o Real Madrid (€ 50 milhões)

Fonte: Transfermarkt, site especializado em transferências

Vale destacar que os valores se referem aos montantes fixados nas negociações, sem contar bônus por possíveis metas alcançadas. Estêvão, por exemplo, custou 45 milhões de euros fixos ao Chelsea, mas a transferência pode atingir € 61 milhões.

A pedida do Cruzeiro ao Flamengo por Kaio Jorge segue outra tendência de mercado: o gol custa caro, como mostra a lista. Dos 25 nomes, 11 são centroavantes. Faz sentido, então, que o artilheiro da última edição do Brasileirão, de apenas 25 anos, esteja muito valorizado.

Alexander Isak em ação pelo Liverpool; atacante foi o mais caro da última janela (Foto: Oli Scarff / AFP)

Detalhes da negociação entre Cruzeiro e Flamengo

O Cruzeiro recusou a proposta do Flamengo por Kaio Jorge de 24 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões, na cotação atual), mais o atacante Everton Cebolinha e 10% de uma futura venda. O clube mineiro bateu o martelo de que não aceita negociar o goleador por menos de 50 milhões de euros (R$ 324 milhões). As informações são do "Ge".

O montante que a diretoria da Raposa pretende atingir na negociação pode incluir o passe de outros atletas rubro-negros. Na Gávea, Cebolinha é avaliado internamente em oito milhões de euros, ou seja, a proposta enviada totalizaria 32 milhões de euros. No entanto, o lado azul discorda de que o valor do atacante seja tão grande, até por estar no último ano de contrato.

Cebolinha, do Flamengo, disputa bola com jogador do PSG na final da Copa Intercontinental (Foto: Karim Jaafar/AFP)

O ex-Grêmio agrada ao técnico Tite, que gostaria de contar com mais um ponta no elenco. Sob comando do treinador gaúcho, Everton vivia ótimo momento no Flamengo antes de se lesionar. Além disso, o atleta gostaria de sair para um time onde teria mais oportunidades. Contudo, se for o único envolvido na negociação, o time carioca precisaria elevar a proposta consideravelmente.