Lucas Paquetá teve em 2025 um dos anos mais delicados e marcantes da carreira. O meia brasileiro precisou conviver com um longo processo de investigação fora de campo ao mesmo tempo em que seguia atuando em alto nível pelo West Ham e permanecia no radar da Seleção Brasileira com o objetivo de estar na lista da Copa do Mundo de 2026.

O Lance! preparou uma retrospectiva do ano de Lucas Paquetá, que teve um dos períodos mais desafiadores da sua trajetória dentro de campo.

O ano começou sob forte tensão após ter sido denunciado em maio de 2024 sob suspeitas relacionadas a apostas esportivas. O julgamento foi iniciado em março e concluído apenas em junho, o que gerou comoção da imprensa internacional, que aguardava a definição da audiência.

Desde o início, Paquetá se declarou inocente e manteve postura reservada, evitando manifestações públicas enquanto aguardava a conclusão do caso. O período do julgamento trouxe impacto direto sobre sua rotina, com pressão externa, questionamentos constantes e incerteza sobre os próximos passos da carreira.

🟨 Os cartões de Paquetá que geraram a denúncia foram nos jogos da Premier League:

West Ham 0 x 2 Leicester, 12/11/2022: aos 15 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá dá um carrinho em Soumaré e depois faz falta dura em Praet.

aos 15 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá dá um carrinho em Soumaré e depois faz falta dura em Praet. West Ham 1 x 1 Aston Villa, 12/03/2023: aos 24 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá dá um carrinho por trás em John McGinn, meia do Aston Villa, no círculo central.

aos 24 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá dá um carrinho por trás em John McGinn, meia do Aston Villa, no círculo central. West Ham 3 x 1 Leeds United, 21/05/2023: aos 20 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá chega atrasado em disputa no campo de defesa e derruba Summerville.

aos 20 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá chega atrasado em disputa no campo de defesa e derruba Summerville. Bournemouth 1 x 1 West Ham, 12/08/2023: aos 49 do segundo tempo, Lucas Paquetá sobe para disputa no alto e leva o cotovelo no rosto do adversário.

A permanência na Inglaterra, inclusive, foi discutida. Muitos, mesmo sem o veredicto, eram contra o jogador seguir atuando na Premier League. Já outros queriam o fim do processo e acreditavam na inocência do brasileiro. O nome de Paquetá foi ligado a outros clubes sendo um deles o Flamengo, onde começou sua trajetória no futebol.

Mesmo nesse cenário turbulento, Paquetá seguiu como peça importante do West Ham. Dentro de campo, mostrou regularidade, entrega física e liderança técnica em um momento de reconstrução do clube. Atuando no meio-campo, foi responsável por organizar o jogo, participar das principais jogadas ofensivas e dar equilíbrio à equipe, sendo presença constante entre os titulares ao longo da temporada.

Dia 31 de julho de 2025 foi o momento decisivo do ano para Paquetá: o desfecho do julgamento, no mês seguinte ao fim da audiência. Após meses de investigação, o brasileiro teve sua inocência reconhecida, encerrando oficialmente o processo.

Ele foi inocentado das acusações de manipulação das acusações de má conduta feitas contra ele pela Associação de Futebol (FA) por supostas violações da regra E5 da FA. A Comissão Reguladora considerou que não houve provas das denúncias.

A decisão representou um alívio significativo para o jogador, que obteve a liberação para retornar às atividades normais pelo West Ham. No entanto, o desejo de Paquetá é deixar o clube na janela de inverno, que abrirá em janeiro, conforme alguns portais noticiaram.

Com a situação resolvida, Paquetá voltou a figurar as convocações da Seleção Brasileira. Em agosto, foi chamado por Carlo Ancelotti para defender o Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No Maracanã, sob os olhares atentos da família e de muitos fãs, o ex-Flamengo marcou seu gol. A redenção veio no dia 4 de setembro. Em casa.

— É uma sensação única que eu pude sentir hoje. Acho que estava escrito, cara. Voltar aqui no Maracanã, que é a minha casa, poder marcar, poder ajudar a Seleção. Muito feliz depois de tudo que eu passei, que eu suportei nesses últimos dois anos. Agora, finalmente, eu posso jogar meu futebol leve — disse Paquetá, emocionado.

Projeções para 2026

Com o capítulo fora de campo encerrado, Lucas Paquetá chega a 2026 em um cenário mais claro e objetivo. A expectativa é que o jogador esteja mais focado exclusivamente no rendimento esportivo, com espaço para retomar metas interrompidas pela instabilidade do último ano.

No West Ham, o meia segue na temporada como peça consolidada do elenco, com responsabilidade técnica e papel definido dentro do projeto do clube. Na última partida do ano, Paquetá deu uma assistência e também marcou um gol no empate em 2 a 2 com o Brighton, pela Premier League.

Ano de Copa, Paquetá terá alguns desafios para se firmar entre os convocados da lista de Ancelotti: ele enfrenta concorrência no meio-campo da Seleção Brasileira. No entanto, o objetivo é seguir em alto nível para voltar a ser protagonistas e ajudar o Brasil no hexa no Mundial, que será disputado entre junho e julho nos Estados Unidos, Canadá e México.

Saiba mais sobre o caso Paquetá na ilha carioca

Uma ilha na Baía de Guanabara, com cerca de quatro mil residentes fixos, tornou-se um dos lugares mais conhecidos devido ao futebol. Paquetá, lugar onde foi criado o craque, virou centro das atenções em meio ao processo que pode afastar o jogador das atividades por envolvimento em manipulação de apostas esportivas. Saiba mais ⬇️

