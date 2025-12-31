Do julgamento à absolvição: como foi o ano de 2025 de Lucas Paquetá, do West Ham
Brasileiro viveu período turbulento em meio a suspeitas relacionadas a apostas esportivas
- Matéria
- Mais Notícias
Lucas Paquetá teve em 2025 um dos anos mais delicados e marcantes da carreira. O meia brasileiro precisou conviver com um longo processo de investigação fora de campo ao mesmo tempo em que seguia atuando em alto nível pelo West Ham e permanecia no radar da Seleção Brasileira com o objetivo de estar na lista da Copa do Mundo de 2026.
Relacionadas
- Futebol Internacional
‘Finalmente’: europeus comentam feito de Lucas Paquetá na Premier League
Futebol Internacional30/12/2025
- Futebol Internacional
Em jogo tenso, Manchester United sai na frente, mas cede empate para time de Paquetá
Futebol Internacional04/12/2025
- Futebol Internacional
West Ham oferecerá apoio a Lucas Paquetá após expulsão
Futebol Internacional02/12/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Lance! preparou uma retrospectiva do ano de Lucas Paquetá, que teve um dos períodos mais desafiadores da sua trajetória dentro de campo.
O ano começou sob forte tensão após ter sido denunciado em maio de 2024 sob suspeitas relacionadas a apostas esportivas. O julgamento foi iniciado em março e concluído apenas em junho, o que gerou comoção da imprensa internacional, que aguardava a definição da audiência.
Desde o início, Paquetá se declarou inocente e manteve postura reservada, evitando manifestações públicas enquanto aguardava a conclusão do caso. O período do julgamento trouxe impacto direto sobre sua rotina, com pressão externa, questionamentos constantes e incerteza sobre os próximos passos da carreira.
🟨 Os cartões de Paquetá que geraram a denúncia foram nos jogos da Premier League:
- West Ham 0 x 2 Leicester, 12/11/2022: aos 15 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá dá um carrinho em Soumaré e depois faz falta dura em Praet.
- West Ham 1 x 1 Aston Villa, 12/03/2023: aos 24 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá dá um carrinho por trás em John McGinn, meia do Aston Villa, no círculo central.
- West Ham 3 x 1 Leeds United, 21/05/2023: aos 20 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá chega atrasado em disputa no campo de defesa e derruba Summerville.
- Bournemouth 1 x 1 West Ham, 12/08/2023: aos 49 do segundo tempo, Lucas Paquetá sobe para disputa no alto e leva o cotovelo no rosto do adversário.
A permanência na Inglaterra, inclusive, foi discutida. Muitos, mesmo sem o veredicto, eram contra o jogador seguir atuando na Premier League. Já outros queriam o fim do processo e acreditavam na inocência do brasileiro. O nome de Paquetá foi ligado a outros clubes sendo um deles o Flamengo, onde começou sua trajetória no futebol.
Mesmo nesse cenário turbulento, Paquetá seguiu como peça importante do West Ham. Dentro de campo, mostrou regularidade, entrega física e liderança técnica em um momento de reconstrução do clube. Atuando no meio-campo, foi responsável por organizar o jogo, participar das principais jogadas ofensivas e dar equilíbrio à equipe, sendo presença constante entre os titulares ao longo da temporada.
Dia 31 de julho de 2025 foi o momento decisivo do ano para Paquetá: o desfecho do julgamento, no mês seguinte ao fim da audiência. Após meses de investigação, o brasileiro teve sua inocência reconhecida, encerrando oficialmente o processo.
Ele foi inocentado das acusações de manipulação das acusações de má conduta feitas contra ele pela Associação de Futebol (FA) por supostas violações da regra E5 da FA. A Comissão Reguladora considerou que não houve provas das denúncias.
A decisão representou um alívio significativo para o jogador, que obteve a liberação para retornar às atividades normais pelo West Ham. No entanto, o desejo de Paquetá é deixar o clube na janela de inverno, que abrirá em janeiro, conforme alguns portais noticiaram.
Com a situação resolvida, Paquetá voltou a figurar as convocações da Seleção Brasileira. Em agosto, foi chamado por Carlo Ancelotti para defender o Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No Maracanã, sob os olhares atentos da família e de muitos fãs, o ex-Flamengo marcou seu gol. A redenção veio no dia 4 de setembro. Em casa.
— É uma sensação única que eu pude sentir hoje. Acho que estava escrito, cara. Voltar aqui no Maracanã, que é a minha casa, poder marcar, poder ajudar a Seleção. Muito feliz depois de tudo que eu passei, que eu suportei nesses últimos dois anos. Agora, finalmente, eu posso jogar meu futebol leve — disse Paquetá, emocionado.
➡️Do calvário à apoteose, Paquetá e Luiz Henrique brilham no Maracanã
Projeções para 2026
Com o capítulo fora de campo encerrado, Lucas Paquetá chega a 2026 em um cenário mais claro e objetivo. A expectativa é que o jogador esteja mais focado exclusivamente no rendimento esportivo, com espaço para retomar metas interrompidas pela instabilidade do último ano.
No West Ham, o meia segue na temporada como peça consolidada do elenco, com responsabilidade técnica e papel definido dentro do projeto do clube. Na última partida do ano, Paquetá deu uma assistência e também marcou um gol no empate em 2 a 2 com o Brighton, pela Premier League.
Ano de Copa, Paquetá terá alguns desafios para se firmar entre os convocados da lista de Ancelotti: ele enfrenta concorrência no meio-campo da Seleção Brasileira. No entanto, o objetivo é seguir em alto nível para voltar a ser protagonistas e ajudar o Brasil no hexa no Mundial, que será disputado entre junho e julho nos Estados Unidos, Canadá e México.
Saiba mais sobre o caso Paquetá na ilha carioca
Uma ilha na Baía de Guanabara, com cerca de quatro mil residentes fixos, tornou-se um dos lugares mais conhecidos devido ao futebol. Paquetá, lugar onde foi criado o craque, virou centro das atenções em meio ao processo que pode afastar o jogador das atividades por envolvimento em manipulação de apostas esportivas. Saiba mais ⬇️
➡️ A Paquetá do Paquetá: o que se fala na ilha sobre caso de apostas
- Matéria
- Mais Notícias