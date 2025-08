Time italiano mira contratação de Rodrigo Muniz, ex-jogador do Flamengo

A Atalanta trabalha para contratar o atacante Rodrigo Muniz, revelado pelo Flamengo, atualmente no Fulham. O brasileiro é o principal alvo do clube de Bérgamo para suprir a saída do argentino Mateo Retegui, negociado com o Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, por 68,25 milhões de euros (cerca de R$ 433,8 milhões). A informação foi publicada inicialmente pela Sky Sports Itália.

Apesar do interesse dos italianos, o Fulham faz jogo duro e não pretende se desfazer do atacante de 24 anos neste momento. Ainda assim, o jogador enxerga a transferência para a Atalanta como uma valorização na carreira, o que mantém as conversas em andamento.

Rodrigo Muniz viveu a melhor temporada da carreira no ciclo 2024/25. Foram 13 participações em gols - 11 marcados e duas assistências - mesmo atuando mais vezes como reserva (23 jogos saindo do banco) do que como titular (13 partidas). Na temporada anterior, o cenário era oposto: foram 23 jogos como titular e 10 como suplente, com desempenho inferior. Em 2023/24, Muniz fez 10 gols e distribuiu uma assistência.

Atalanta quer repor a saída de Retegui com Rodrigo Muniz

Mateo Retegui em França x Itália (Foto: Franck Fife / AFP)

O Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, acertou a contratação do atacante italiano Mateo Retegui, artilheiro da última edição do Campeonato Italiano pela Atalanta. O negócio pode render até 67 milhões de euros (R$ 427,8 milhões na cotação atual) ao clube italiano, incluindo bônus. O jogador de 26 anos assinou um contrato de longa duração com salário seis vezes maior ao que recebia na Itália.

Aos 24 anos, Rodrigo Muniz é dois anos mais jovem que Retegui, o que também pesa a favor de sua contratação pelo time italiano. A Atalanta vê no ex-Flamengo um nome capaz de manter o nível ofensivo da equipe e seguir competitiva em alto nível, especialmente após a saída de um dos seus principais ativos. As negociações seguem em andamento.

