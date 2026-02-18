Rossi, do Flamengo, elege rival como melhor goleiro do Brasil
Argentino comparou os arqueiros dos times da Série A e apontou o melhor
Goleiro do Flamengo, Agustín Rossi elegeu Fábio, do Fluminense, como o melhor jogador da posição na Série A do Brasileirão. Em entrevista à ESPN, o argentino foi desafiado a comparar todos os goleiros — menos ele mesmo — da elite do Campeonato Brasileiro.
O companheiro de profissão e rival foi o favorito de Rossi. O veterano de 45 anos supera todos titulares das outras 18 equipes na opinião do camisa 1 rubro-negro. O argentino ainda elogiou Pedro Morisco, do Coritiba, Léo Jardim, do Vasco, Hugo Souza, do Corinthians, Éverson, do Atlético-MG, e Weverton, do Grêmio.
Confira os "duelos" e os escolhidos por Rossi em negrito:
- Carlos Miguel x Rafael
- Rafael x Fábio
- Fábio x Neto
- Fábio x Cleiton
- Fábio x Léo Vieira
- Fábio x Ronaldo
- Fábio x Santos
- Fábio x Walter
- Fábio x Pedro Morisco
- Fábio x Weverton
- Fábio x Gabriel Brazão
- Fábio x Éverson
- Fábio x Cássico
- Fábio x Rochet
- Fábio x Léo Jardim
- Fábio x Rangel
- Fábio x Lucas Arcanjo
Rossi é especialista em pênaltis
Rossi mais uma vez herói do Flamengo recentemente, ao defender pênalti que garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Vitória pelo Brasileirão Essa foi a sexta defesa do argentino em 12 cobranças contra o Rubro-Negro no Brasileirão com ele no gol, além de uma bola para fora. Ou seja, um aproveitamento de 50%.
- 🥅 12 enfrentados
- ⚽️ 5 gols sofridos
- ❎ 6 defendidos (!)
- ❌ 1 para fora
- 📊 50% pênaltis defendidos (!)
Em 150 partidas pelo Flamengo, Rossi, em 26 cobranças de pênaltis, foi vazado 14 vezes. Ou seja, um aproveitamento de 54% dos cobradores diante do goleiro. Diante deste cenário, foram 10 defesas, além de uma bola na trave.
