imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Rossi, do Flamengo, elege rival como melhor goleiro do Brasil

Argentino comparou os arqueiros dos times da Série A e apontou o melhor

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/02/2026
21:55
Rossi lamenta resultado do Flamengo contra o Fluminense (Foto: Affonso Andrade/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
imagem cameraRossi, goleiro do Flamengo (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)
Goleiro do Flamengo, Agustín Rossi elegeu Fábio, do Fluminense, como o melhor jogador da posição na Série A do Brasileirão. Em entrevista à ESPN, o argentino foi desafiado a comparar todos os goleiros — menos ele mesmo — da elite do Campeonato Brasileiro.

O companheiro de profissão e rival foi o favorito de Rossi. O veterano de 45 anos supera todos titulares das outras 18 equipes na opinião do camisa 1 rubro-negro. O argentino ainda elogiou Pedro Morisco, do Coritiba, Léo Jardim, do Vasco, Hugo Souza, do Corinthians, Éverson, do Atlético-MG, e Weverton, do Grêmio.

Confira os "duelos" e os escolhidos por Rossi em negrito:
  • Carlos Miguel x Rafael
  • Rafael x Fábio
  • Fábio x Neto
  • Fábio x Cleiton
  • Fábio x Léo Vieira
  • Fábio x Ronaldo
  • Fábio x Santos
  • Fábio x Walter
  • Fábio x Pedro Morisco
  • Fábio x Weverton
  • Fábio x Gabriel Brazão
  • Fábio x Éverson
  • Fábio x Cássico
  • Fábio x Rochet
  • Fábio x Léo Jardim
  • Fábio x Rangel
  • Fábio x Lucas Arcanjo

Rossi é especialista em pênaltis

Rossi mais uma vez herói do Flamengo recentemente, ao defender pênalti que garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Vitória pelo Brasileirão Essa foi a sexta defesa do argentino em 12 cobranças contra o Rubro-Negro no Brasileirão com ele no gol, além de uma bola para fora. Ou seja, um aproveitamento de 50%.

  1. 🥅 12 enfrentados
  2. ⚽️ 5 gols sofridos
  3. ❎ 6 defendidos (!)
  4. ❌ 1 para fora
  5. 📊 50% pênaltis defendidos (!)

Em 150 partidas pelo Flamengo, Rossi, em 26 cobranças de pênaltis, foi vazado 14 vezes. Ou seja, um aproveitamento de 54% dos cobradores diante do goleiro. Diante deste cenário, foram 10 defesas, além de uma bola na trave.

Rossi Flamengo Cruz Azul
Rossi durante duelo entre Flamengo e Cruz Azul, pela Copa Intercontinental (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

