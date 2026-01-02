Flamengo: saiba os próximos passos do clube na janela de transferências

A janela de transferências do futebol brasileiro abre na segunda-feira, dia 5, com encerramento no dia 3 de março, e o Flamengo tem algumas missões definidas. Apesar do 2025 mágico, o Rubro-Negro não se acomodou e, além de manter a base do time campeão da Libertadores e Brasileirão, já se movimenta para fazer adições importantes ao elenco. A ideia é ter dois "titulares" por posição, ou seja, 22 atletas de alto nível. Abaixo, o Lance! detalha os próximos passos de José Boto e companhia.

Abre o olho, Rossi!

O Flamengo perdeu o seu goleiro reserva neste primeiro dia de janela. Após vínculo com o clube chegar ao fim, Matheus Cunha foi anunciado pelo Cruzeiro, com quem já tinha pré-contrato firmado. Assim, o Rubro-Negro está à procura de um reserva para Agustín Rossi. A ideia, porém, é buscar alguém que possa até ameaçar a titularidade do argentino. O principal nome apontado é o do santista Gabriel Brazão, de 25 anos, que também se encaixa em outra meta estipulada pela diretoria: rejuvenescer o elenco.

Agustín Rossi em ação pelo Flamengo (Foto: Affonso Andrade / Agência F8 / Gazeta Press)

Não passa nada: Vitão fecha defesa do Flamengo

O primeiro reforço do Rubro-Negro para o ano será o zagueiro Vitão, ex-Internacional, que foi aprovado nos exames médicos e deve se juntar ao grupo no início da pré-temporada. Dessa forma, Filipe Luís contará com quatro zagueiros do nível e estilo de jogo ideais: Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo e o ex-Colorado. Além disso, o elenco ganha outro atleta jovem, também de 25 anos.

O cenário de competitividade interna já se aplicava nas laterais, com Alex Sandro e Ayrton Lucas como opções para o lado esquerdo; e Varela e Emerson Royal para o flanco direito.

Vitão chega ao Rio de Janeiro para realizar exames no Flamengo (Foto: Reprodução)

Falta alguém no setor criativo?

Com as atuais opções do elenco, o Flamengo fecha a conta desejada no setor criativo. São quatro volantes de alto nível: Jorginho, Pulgar, De La Cruz e Saúl. Vale ressaltar, porém, que os dois últimos sofrem com algumas questões físicas. Arrascaeta e Carrascal tomam conta da armação. Para os lados do campo, Samuel Lino, Cebolinha, com situação incerta, Luiz Araújo e Plata são os nomes mais confiáveis. Portanto, o Rubro-Negro só deve se reforçar no setor se encontrar uma opção de mercado que eleve o nível em relação às já consolidadas peças atuais.

Jorginho e Arrascaeta se abraçam ao comemorar gol em jogo contra o Vitória (Foto: Jorge Rodrigues / AGIF / Gazeta Press)

Toca no "?", que é gol...

A principal investida do Flamengo no mercado tem sido por um centroavante de mobilidade para disputar posição com Pedro. A bola da vez é Kaio Jorge, do Cruzeiro, por quem o clube está disposto a oferecer um caminhão de dinheiro. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o negócio também pode envolver Everton Cebolinha, que tem contrato com o Rubro-Negro apenas até o fim do ano. Mesmo que o ex-Grêmio saia, Filipe Luís já conta com concorrentes para Samuel Lino: Bruno Henrique, que tem atuado mais avançado, e o meia Carrascal.

Kaio Jorge faz a letra "K" com os dedos ao comemorar gol contra o Vitória (Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

Saídas não são descartadas

Por mais que o Flamengo não sinta necessidade de negociar jogadores com urgência, alguns nomes que sobram na contagem de "22 titulares" podem sair. No setor defensivo, são os jovens zagueiros João Victor e Iago Teodoro; e o lateral-esquerdo Viña, que desperta interesse do River Plate, segundo o "Ge". Entre os meias, Evertton Araújo pode ser emprestado; e Allan recebeu sondagem do São Paulo. Por fim, entre os atacantes, Michael não tem permanência garantida.

Vale lembrar que já deixaram o clube, além do goleiro Matheus Cunha, os zagueiros Cleiton e Pablo e o centroavante Juninho.