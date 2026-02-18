menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Adversário do Flamengo no Carioca, Madureira avança na Copa do Brasil; veja resultados

Tricolor Suburbano vence o Baré por 3 a 0 em Roraima e enfrentará o ABC

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/02/2026
21:31
Atualizado há 0 minutos
Madureira Campeonato Carioca
imagem cameraMadureira é semifinalista do Campeonato Carioca (Foto: Wanderson Colino / MEC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Madureira está classificado à segunda fase da Copa do Brasil. A equipe carioca venceu o Baré por 3 a 0 nesta quarta-feira (18), em Roraima, e segue na competição nacional. No próximo domingo (22), o Tricolor Suburbano enfrenta o Flamengo no Maracanã, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Clube de 99 anos faz estreia em competições nacionais na Copa do Brasil

Com a vitória, o Madureira irá encarar o ABC, do Rio Grande do Norte, na próxima fase do torneio mata-mata. A partida está marcado para a próxima terça-feira (24), com mando da equipe do Rio de Janeiro.

Além disso, a classificação garantiu ao Tricolor Suburbano R$ 830 mil, destinados aos times da segunda fase da Copa do Brasil. O Tricolor Suburbano já havia recebido R$ 430 mil pela participação na primeira fase.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Outros resultados da Copa do Brasil

Além da vitória do Madureira sobre o Baré, outros jogos da primeira fase da Copa do Brasil agitaram esta quarta-feira de cinzas. Confira abaixo os resultados.

  • Baré 0 x 3 Madureira
  • Maguary 1 x 0 Laguna
  • Porto-BA 2 x 1 Serra Branca
  • Araguaína 0 x 3 Primavera
  • Betim 1 x 0 Piauí
  • Santa Catarina 2 x 0 IAPE
  • Gama 2 x 0 Monte Roraima
Troféu da Copa do Brasil (Foto: Daniel Ramalho/Betano)
Troféu da Copa do Brasil (Foto: Daniel Ramalho/Betano)

➡️ Aposte nos jogos da Copa do Brasil!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias