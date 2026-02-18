Adversário do Flamengo no Carioca, Madureira avança na Copa do Brasil; veja resultados
Tricolor Suburbano vence o Baré por 3 a 0 em Roraima e enfrentará o ABC
O Madureira está classificado à segunda fase da Copa do Brasil. A equipe carioca venceu o Baré por 3 a 0 nesta quarta-feira (18), em Roraima, e segue na competição nacional. No próximo domingo (22), o Tricolor Suburbano enfrenta o Flamengo no Maracanã, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca.
➡️ Clube de 99 anos faz estreia em competições nacionais na Copa do Brasil
Com a vitória, o Madureira irá encarar o ABC, do Rio Grande do Norte, na próxima fase do torneio mata-mata. A partida está marcado para a próxima terça-feira (24), com mando da equipe do Rio de Janeiro.
Além disso, a classificação garantiu ao Tricolor Suburbano R$ 830 mil, destinados aos times da segunda fase da Copa do Brasil. O Tricolor Suburbano já havia recebido R$ 430 mil pela participação na primeira fase.
Outros resultados da Copa do Brasil
Além da vitória do Madureira sobre o Baré, outros jogos da primeira fase da Copa do Brasil agitaram esta quarta-feira de cinzas. Confira abaixo os resultados.
- Baré 0 x 3 Madureira
- Maguary 1 x 0 Laguna
- Porto-BA 2 x 1 Serra Branca
- Araguaína 0 x 3 Primavera
- Betim 1 x 0 Piauí
- Santa Catarina 2 x 0 IAPE
- Gama 2 x 0 Monte Roraima
