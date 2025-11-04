O meia-atacante Matheus Gonçalves, revelado pelo Flamengo, vive grande momento no futebol saudita. O jogador foi decisivo na vitória do Al-Ahli sobre o Al-Sadd por 2 a 1, pela Champions Asiática, ao marcar o segundo gol e participar diretamente do primeiro, anotado por Riyad Mahrez. A atuação rendeu ao brasileiro o prêmio de craque da partida.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O desempenho reforça a rápida adaptação de Matheus ao futebol árabe. Desde que chegou ao Al-Ahli, em setembro, o atleta tem recebido sequência de jogos e conquistado espaço como titular absoluto do time comandado por Matthias Jaissle. Atuando aberto pela esquerda, o jogador soma dois gols e três assistências em 11 partidas oficiais, sendo quatro participações diretas em gols nas quatro rodadas da Champions Asiática.

continua após a publicidade

Adaptação e confiança em alta

Após o jogo, o camisa 20 destacou a intensidade da partida e comemorou o bom momento vivido no novo clube. O meia também ressaltou a importância do trabalho diário e da confiança que recebe da comissão técnica e dos companheiros.

– Foi um jogo muito intenso, com um adversário que exige muita concentração. Fico feliz por poder ajudar com gol e participação no outro. Tenho trabalhado muito para estar pronto e devolver em campo toda a confiança que o clube tem depositado em mim. A cada jogo me sinto mais adaptado e confiante – afirmou Matheus Gonçalves.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Al-Ahli chegou a dez pontos e assumiu a vice-liderança do Grupo A da Champions Asiática, competição em que é o atual campeão. Os oito melhores times da fase de grupos avançam às oitavas de final. Matheus, que tem contrato até junho de 2027, é considerado peça importante na sequência da temporada e uma das apostas do clube de Jeddah para manter o bom desempenho no cenário continental.

Matheus Gonçalves com o elenco do Al-Ahli (Foto: Divulgação/Al-Ahli)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial