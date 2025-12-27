Dirigente de clube saudita abre as portas para Vini Jr
Atacante tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027
Dirigente do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, Ramón Planes abriu as portas do clube para Vini Jr e outros grandes nomes do futebol europeu. Em entrevista à "Onda Cero", o cartola afirmou que o país trabalha para contratar cada vez mais jogadores em seus melhores momentos da carreira.
- Sim, vejo como uma possibilidade que jogadores como Vinicius possam estar aqui na Arábia. Vejo uma evolução do campeonato e é factível ter atletas do máximo nível e em seus melhores momentos aqui - iniciou o ex-dirigente do Barcelona.
Na sequência, Ramón Planes detalhou o plano dos clubes sauditas e como as equipes devem atuar nas próximas janelas de transferências. A tendência não é contratar somente jogadores veteranos e que já não estejam no radar dos grandes clubes da Europa.
- A tendência é incorporar jogadores em uma boa idade futebolística. Já não chegam somente jogadores em suas últimas etapas da carreira.
O nome de Vini Jr está em evidência devido ao processo turbulento de renovação contratual entre o brasileiro e o Real Madrid. O atleta tem vínculo com o clube merengue até junho de 2027, mas tem seu futuro indefinido e pode deixar o clube espanhol ao fim da temporada.
Vini Jr ainda não tem propostas da Arábia Saudita
Embora Ramón Planes tenha dado indícios em relação a um suposto interesse em Vini Jr, o atleta não possui propostas da Arábia Saudita. O camisa sete está focado na reta final da temporada com o Real Madrid, mas também de olho na Copa do Mundo de 2026.
