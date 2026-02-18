Lanús x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Recopa

LANÚS (ARG) - O Flamengo encara o Lanús, da Argentina, na noite desta quinta-feira (19), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O confronto no Estadio Ciudad de Lanús está marcado para as 21h30 (de Brasília). A Disney+ irá transmitir a partida. Clique para assistir no Disney+.

continua após a publicidade

Esse será o primeiro duelo entre Lanús e Flamengo pela Recopa. Na próxima semana, no dia 26 de fevereiro, as equipes voltam a se enfrentar, desta vez no Maracanã.

Retrospecto de Flamengo x Lanús

Esse será apenas o terceiro jogo entre as equipes na história. Os outros dois compromissos foram em 2012, pela fase de grupos da Libertadores. Na Argentina, os times empataram por 1 a 1. Já no Brasil, o Flamengo venceu por 3 a 0. O jogo, entretanto, ficou marcado pela eliminação do Rubro-Negro na fase de grupos.

continua após a publicidade

Lanús x Flamengo em 2012 (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Ficha do jogo LAN FLA Recopa Jogo de ida Data e Hora quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília) Local Estadio Ciudad de Lanús, Lanús (ARG) Árbitro Alexis Herrera (VEN) Assistentes Jorge Urrego (VEN) e Lubin Torrealba (VEN) Var Carlos Orbe (EQU) Onde assistir

Como chega o Lanús

Atual campeão da Sul-Americana, batendo o Atlético-MG na decisão, o Lanús, do técnico Mauricio Pellegrino, quer contar com a força da torcida para surpreender o Flamengo. A expectativa é que "La Fortaleza", como é conhecido a sua casa, receba cerca de 40 mil torcedores.

Para o jogo desta quinta, o meia Raúl Loaiza, de 31 anos, está fora. Ele se recupera de uma lesão no joelho direito. O mesmo vale para Rodrigo Castillo, um dos goleadores da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Aposte na Recopa!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Como chega o Flamengo

Classificado às semifinais do Campeonato Carioca, o Flamengo, atual campeão da Libertadores, conta com o favoritismo ao seu lado. Com um elenco repleto de grandes jogadores, o time de Filipe Luís vai em busca do bicampeonato da Recopa. A primeira e única vez que conquistou o título foi em 2020, em time que contava com Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique, além do próprio técnico Filipe Luís, ainda como jogador.

Filipe Luís conversa com Paquetá e Arrascaeta no último treino do Flamengo antes da Recopa (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O treinador não contará com Jorginho e Wallace Yan, que não viajaram com a delegação. O meia segue planejamento de recuperação do departamendo médico, enquanto o atacante lida de dores musculares. Plata, que recebeu dois jogos de suspensão pela expulsão no jogo de volta da semifinal da Libertadores, também não fica à disposição, assim como foi na decisão com o Palmeiras.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Confira as informações de Lanús x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

LANÚS X FLAMENGO

Jogo de ida - Recopa Sul-Americana

📆 Data e horário: quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estadio Ciudad de Lanús, Lanús (ARG)

📺 Onde assistir: Espn e Disney+

🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)

🖥️ VAR: Carlos Orbe (EQU)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LANÚS (Técnico: Mauricio Pellegrino)

Losada; Guidara, Carlos Izquierdoz, Dominguez, Sasha Marcich; Medina, Agustin Cardozo, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Carrera; Rodrigo Castillo.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela (Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Carrascal, Cebolinha e Pedro (Bruno Henrique).

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.