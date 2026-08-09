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Flamengo procura representantes do meia-atacante argentino Alex Luna

Após negativas por Almada e Luiz Henrique, clube carioca monitora outros nomes

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 11:14
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Alex Luna em ação pelo Instituto Córdoba, da Argentina
Alex Luna em ação pelo Instituto Córdoba, da Argentina (Foto: Divulgação)

O Flamengo segue se movimentando no mercado em busca de reforços para o elenco. Após tentar as contratações de Thiago Almada e Luiz Henrique, o clube passou a monitorar outras opções e já fez contato por um jogador que atua no futebol argentino. Trata-se de Alex Luna, do Instituto Córdoba, de apenas 22 anos.

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O meia-atacante confirmou, em entrevista exclusiva à "ESPN", que os seus representantes receberam uma ligação do Rubro-Negro nos últimos dias.

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— Sim. Há alguns dias ligaram para o meu representante. Vamos ver o que acontece nestes dias — afirmou Alex Luna, autor do gol do time argentino na vitória por 1 a 0 contra o Gimnasia Mendoza neste sábado (8).

A abordagem acontece em um momento no qual o Flamengo busca alternativas para reforçar o setor ofensivo. Além de um nome para o meio-campo e outro para a ponta direita, o departamento de futebol trabalha para encontrar um centroavante na janela de transferências, conforme pedido do técnico Leonardo Jardim.

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Alex Luna concentrado durante jogo do Instituto Córdoba
Alex Luna concentrado durante jogo do Instituto Córdoba (Foto: Divulgação)

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Flamengo ativo no mercado

A busca por novos jogadores ganhou força após o Flamengo não conseguir avançar nas negociações por Almada e Luiz Henrique. Os dois nomes estiveram no radar do time da Gávea nas últimas semanas, mas as tratativas não terminaram em acordo. Diante disso, a diretoria rubro-negra monitora diferentes possibilidades para qualificar o elenco.

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Alex Luna, então, surge como opção analisada pelo Flamengo. O jogador ainda não confirmou a existência de uma proposta ou negociação avançada, mas revelou que o clube já estabeleceu o primeiro contato com seus agentes.

Próximo jogo do Rubro-Negro

Enquanto se movimenta por reforços nos bastidores, o Flamengo entra em campo neste domingo, às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Vitória no Maracanã. Depois de empates com São Paulo e Internacional, um triunfo seria fundamental para continuar a perseguição ao líder Palmeiras.

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