Caça ao Palmeiras? BH prega calma e põe foco na Libertadores Mais próximo do líder, Bruno Henrique prega calma e exige responsabilidade

O Flamengo confirmou a reação no Campeonato Brasileiro ao vencer o Vitória por 2 a 0 na noite deste domingo (9), reduzindo a distância para o líder Palmeiras para apenas seis pontos. Autor do gol que selou o resultado no Maracanã, o atacante Bruno Henrique adotou um tom bastante cauteloso na saída de campo.

— Agora é dar continuidade ao nosso trabalho, sabendo que precisamos focar em nós e não pensar lá na frente, pois o campeonato ainda é muito longo. A vitória de hoje nos dá moral para ir a Belo Horizonte enfrentar uma grande equipe mais uma vez e fazer um bom jogo.

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Questionado sobre as oscilações e cobranças recentes, o camisa 27 destacou a maturidade do plantel para lidar com os altos e baixos do calendário.

— Independentemente de questão tática, a gente tem que assumir a responsabilidade também. Temos uma grande equipe, um grande elenco, e a gente já deu a volta por cima nesses momentos. É claro que quando ganha não está tudo certo, e quando perde também não está tudo errado. Então a gente tem que saber lidar com esses momentos, mas, como eu falei, é todo mundo assumir a responsabilidade para a gente alcançar o nosso objetivo no final do ano.

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Agora, Flamengo e Palmeiras dão uma pausa na luta pelo título do Campeonato Brasileiro e voltam suas atenções ao mata-mata da Libertadores. Ambas as equipes voltam a campo nesta quarta-feira (12) para disputar os jogos de ida das oitavas de final.

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Bruno Henrique comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Vitória pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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Quando Flamengo e Palmeiras se enfrentarão no Brasileirão?

Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar no 2° turno do Brasileirão no dia 22 de novembro de 2026, em partida válida pela 36ª rodada da competição. O jogo acontecerá no campo do Nubank Parque.

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No primeiro turno, em 23 de maio de 2026, o Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0 no Maracanã, em jogo que ficou marcado pela expulsão precoce de Carrascal.

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