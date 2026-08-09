Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Caça ao Palmeiras? BH prega calma e põe foco na Libertadores

Mais próximo do líder, Bruno Henrique prega calma e exige responsabilidade

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 22:03
Favorite o Lance! no Google
Bruno Henrique celebra gol contra o Vitória no Maracanã
Bruno Henrique celebra gol contra o Vitória no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O Flamengo confirmou a reação no Campeonato Brasileiro ao vencer o Vitória por 2 a 0 na noite deste domingo (9), reduzindo a distância para o líder Palmeiras para apenas seis pontos. Autor do gol que selou o resultado no Maracanã, o atacante Bruno Henrique adotou um tom bastante cauteloso na saída de campo.

— Agora é dar continuidade ao nosso trabalho, sabendo que precisamos focar em nós e não pensar lá na frente, pois o campeonato ainda é muito longo. A vitória de hoje nos dá moral para ir a Belo Horizonte enfrentar uma grande equipe mais uma vez e fazer um bom jogo.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Questionado sobre as oscilações e cobranças recentes, o camisa 27 destacou a maturidade do plantel para lidar com os altos e baixos do calendário.

— Independentemente de questão tática, a gente tem que assumir a responsabilidade também. Temos uma grande equipe, um grande elenco, e a gente já deu a volta por cima nesses momentos. É claro que quando ganha não está tudo certo, e quando perde também não está tudo errado. Então a gente tem que saber lidar com esses momentos, mas, como eu falei, é todo mundo assumir a responsabilidade para a gente alcançar o nosso objetivo no final do ano.

continua após a publicidade

Agora, Flamengo e Palmeiras dão uma pausa na luta pelo título do Campeonato Brasileiro e voltam suas atenções ao mata-mata da Libertadores. Ambas as equipes voltam a campo nesta quarta-feira (12) para disputar os jogos de ida das oitavas de final.

➡️ Adversários na Libertadores, Flamengo x Cruzeiro tem recorte de 'freguesia'

Bruno Henrique comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Vitória pelo Brasileirão
Bruno Henrique comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Vitória pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

➡️ Arbitragem dos jogos de ida das oitavas de final da Libertadores é definida

Quando Flamengo e Palmeiras se enfrentarão no Brasileirão?

Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar no 2° turno do Brasileirão no dia 22 de novembro de 2026, em partida válida pela 36ª rodada da competição. O jogo acontecerá no campo do Nubank Parque.

continua após a publicidade

No primeiro turno, em 23 de maio de 2026, o Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0 no Maracanã, em jogo que ficou marcado pela expulsão precoce de Carrascal.

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Pulgar e Bruno Henrique comemoram gol em Flamengo x Vitória

Flamengo

Dê suas notas: quem foi o melhor em campo em Flamengo x Vitória?

Há 1 minuto
Leonardo Jardim no comando do Flamengo

Flamengo

Jardim rebate críticas no Flamengo e cita Filipe Luís: 'É melhor mudar de trabalho'

Há 33 minutos
Jardim em coletiva de imprensa do Flamengo

Flamengo

Jardim enaltece evolução do Flamengo e projeta partida contra o Cruzeiro

Há 1 hora
Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam em partida entre Palmeiras e Flamengo

Futebol Nacional

Classificação do Brasileirão: o que separa Palmeiras e Flamengo?

Há 2 horas
Pulgar comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Vitória pelo Brasileirão

Flamengo

Em noite de golaços, Flamengo bate Vitória e diminui diferença para o Palmeiras

Há 2 horas
Pulgar comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Vitória pelo Brasileirão

Fora de Campo

Gol antológico em Flamengo x Vitória choca torcedores: 'Absurdo'

Há 3 horas
Mais LANCE!
Bruno Henrique comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Vitória pelo Brasileirão

Veja os gols do Flamengo sobre o Vitória no Brasileirão

Usando casaco marrom, Leonardo Jardim observa preocupado com mão no queixo

Com desfalques importantes, Flamengo define escalação para enfrentar o Vitória

Leonardo Jardim em Internacional x Flamengo

Flamengo tem desfalques de última hora para enfrentar o Vitória

Na situação, Mônaco derrotou o clube inglês por 3 a 2 (Foto: Reprodução/ASMônaco)

Filipe Luís vira contra Liverpool, e torcida do Flamengo reage

Alex Luna celebra gol da vitória do Instituto de Córdoba em jogo do Campeonato Argentino

Novo Almada? Conheça Alex Luna, monitorado pelo Flamengo

Alex Luna em ação pelo Instituto Córdoba, da Argentina

Flamengo procura representantes do meia-atacante argentino Alex Luna

Bola entra na rede em jogo da Copa do Mundo

Clique e vote: no Dia dos Pais, escolha a 'paternidade' mais significativa do Brasil

Jogadores do Flamengo em treino no Ninho do Urubu

Opinião: sem reforços, elenco do Flamengo precisa reagir e dar respostas

Bola atinge a rede em jogo entre Palmeiras e Ceará no Brasileirão

Dia dos Pais: as maiores 'paternidades' entre o G-12 do futebol brasileiro

Leonardo Jardim comanda o Flamengo em 2026

Provável escalação: Flamengo ganha reforços para duelo com o Vitória

Arte - Flamengo x Vitória

Flamengo x Vitória: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Rayan Lucas com a camisa do Alverca

Clube português anuncia contratação de Rayan Lucas, do Flamengo

José Boto conheceu o CT do Flamengo acompanhado por Bap

Flamengo se expõe no mercado, mas mantém responsabilidade financeira