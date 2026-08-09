Jardim enaltece evolução do Flamengo e projeta partida contra o Cruzeiro Treinador português destacou a evolução do time carioca após período livre para treinos

O Flamengo bateu o Vitória por 2 a 0 e conquistou os três pontos no Brasileirão. No Maracanã, o técnico Leonardo Jardim reconheceu a evolução da equipe após um período livre para treinamentos. O treinador também destacou a importância dessa virada de chave às vésperas de um confronto decisivo. Afinal, na quarta-feira, o time carioca encara o Cruzeiro pela Libertadores.

"O que fizemos hoje, nós já fizemos em algum momento. O grupo não estava todo junto, tivemos dez dias e hoje conseguimos manter a intensidade. Ainda assim, alguns jogadores sentiram depois de 45 minutos. Quem está no Flamengo está sujeito a críticas. Jornalista não é bem assim: em um momento está para a esquerda, na semana seguinte vai para a direita, e está tudo bem (...) Hoje a equipe mostrou que pode fazer aquilo que eu pretendo. Pressionar alto, ficar em bloco, não deixar o adversário jogar... Se fôssemos um pouquinho mais eficazes, teríamos uns 20 gols a mais."

Jardim em coletiva de imprensa do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Sobre o duelo com o Cruzeiro, Jardim projetou um confronto de alto nível e destacou a ambição do Flamengo na competição.

"O Mineirão vai estar lotado, mas temos que saber jogar o nosso jogo em campo. É uma competição importante para o clube, que já ganhou quatro na história. Não é fácil de ganhar, mas temos essa ambição. Fizemos uma excelente fase de grupos e queremos dar sequência (...) O Cruzeiro tem um dos 3 melhores elencos do Brasil. Já tinha ano passado. Perdeu o Kaiki e foi buscar outros reforços. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro são os melhores elencos do campeonato."

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Mercado de transferências

"Tenho participado de algumas reuniões, mas não é a minha função tornar público nem as contratações nem a estratégia do clube. Os responsáveis que precisam vir aqui fala (...) Já falei que existe uma pessoa responsável. Se eu der uma opinião sobre, amanhã vão publicar que o Jardim está contra o Boto, Boto contra o Bap e criam uma guerra. Desde que cheguei, tento desenvolver as ideias com o elenco que tenho. Ponto final. O adversário buscou 4 reforços, mas isso é um problema do adversário."

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Resposta sobre recado para a torcida

"Eu não tenho que mandar recado para a torcida, porque no futebol eles têm sempre razão. Eles vão apoiar, xingar... Nós é que temos que ter responsabilidades para tomar as melhores atitudes. O jogo de hoje foi diferente dos últimos. A gente hoje fez uma pressão coordenada, trabalhamos isso nos últimos 10 dias. É dizer ao torcedor que os jogadores trabalham e dou o meu melhor. Às vezes pode não ser suficiente, mas eu dou o melhor."

Paquetá e Arrascaeta

"Quem tem a noção do treino esportivo sabe que tivemos 2 meses sem treinar junto. Mas temos que colocar os jogadores. Ninguém ganha forma só com treinos. O Arrascaeta fez 60 minutos muito bons. O Léo está melhor. Os jogadores que vieram da Copa do Mundo. O Paquetá ainda não está no seu melhor, mas tem que jogar. Não é fácil trabalhar num clube que durante 2 meses não está com seu elenco. Férias, lesões, seleções. Nesses últimos 10 dias trabalhamos mais do que nos últimos 2 meses."

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