Em noite de golaços, Flamengo bate Vitória e diminui diferença para o Palmeiras
Pulgar e Bruno Henrique acertaram dois chutaços e garantiram o triunfo por 2 a 0
O Flamengo venceu o Vitória por 2 a 0 na noite deste domingo (9), no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão. Erick Pulgar e Bruno Henrique foram os autores dos gols, em dois chutaços de longe. O triunfo, que contou com uma boa atuação da equipe de Leonardo Jardim, fez com que a diferença entre o Rubro-Negro e o líder Palmeiras diminuísse para seis pontos.
Na classificação, o Flamengo tem 42 pontos, contra 48 do Palmeiras, que empatou com o Internacional nesta rodada. Já o Vitória, na segunda parte da tabela, tem 26 pontos.
Primeiro tempo: Flamengo domina e chega ao gol em chutaço de Pulgar
O Flamengo dominou o Vitória no primeiro tempo. A primeira grande chance surgiu antes mesmo dos 20 segundos, quando Ayrton Lucas cruzou para Carrascal, mas o colombiano parou no goleiro Arcanjo. Dois minutos depois, em uma jogadaça de Arrascaeta, foi a vez de Samuel Lino levar perigo.
Com muita intensidade, o time de Jardim abriu o placar aos 13 minutos, em um chutaço de Erick Pulgar, sem a mínima chance para o goleiro. O lance relembrou o gol marcado pelo chileno contra o mesmo adversário, no primeiro turno. Inspirado no companheiro, Léo Pereira também levou perigo ao arriscar de longe. O placar ficou barato, principalmente pelo volume ofensivo dos cariocas, que finalizaram 12 vezes.
Segundo tempo: Bruno Henrique marca e fecha o triunfo
O Flamengo voltou do intervalo impondo o mesmo ritmo e esteve perto do segundo gol. Entretanto, com o passar do tempo, o gás foi diminuindo, fazendo com que Jardim mexesse na equipe. Com novas peças, o Rubro-Negro, em jogada bem trabalhada, mandou a bola na trave de Arcanjo aos 17'.
O segundo gol saiu justamente de quem veio do banco: Bruno Henrique. O atacante, de perna esquerda, acertou um bonito chute, sem chance para o goleiro. Após o tento, o Flamengo diminuiu o ritmo e administrou o placar.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
O grande lance no Maracanã foi o gol de Erick Pulgar, que arriscou de longe, sem medo. Resultado: um golaço. Pintura.
Deu aula 🏅
O destaque do jogo foi Erick Pulgar. O gol foi a cereja do bolo, mas a partida do chileno não se resume a isso. O volante foi muito bem na marcação, não deu espaço para os adversários.
Ficou abaixo 📉
Quem ficou abaixo foi Pedro. Em uma partida em que o Flamengo criou bastante, o camisa 9 não conseguiu balançar a rede. De todo modo, não fez uma partida ruim.
Tudo sobre o jogo entre Flamengo x Vitória
✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 Vitória
🏆 Brasileirão - 22ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 9 de agosto, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: Pulgar, 13'/1°T (1-0), Bruno Henrique, 35'/2°T (2-0)
🟨 Cartões amarelos: Zé Vitor (VIT)
🟥 Cartão Vermelho:
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho (Evertton Araújo) e Arrascaeta (Paquetá); Carrascal (Lorran), Samuel Lino (Plata) e Pedro (Bruno Henrique).
⚫🔴 Vitória (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo, Fabiano Souza, Brítez, Caíque e Jemerson; Walace (Pochetinno), Zé Vitor (Edenilson) e Martínez; Erick (Tarzia), Renê (Fabri) e Matheuzinho (Marinho).
🕴️ Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)
📺 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).
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