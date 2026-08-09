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Flamengo tem desfalques de última hora para enfrentar o Vitória

Com novos desfalques e retornos, confira a provável escalação

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 16:55
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Leonardo Jardim em Internacional x Flamengo
Leonardo Jardim em Internacional x Flamengo (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

O Flamengo terá desfalques importantes para o confronto com o Vitória, no Maracanã, neste domingo (9), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Três das ausências se deram de última hora, reduzindo as opções de Leonardo Jardim para o confronto.

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Entre as baixas confirmadas está Everton, que não foi relacionado para o duelo por conta de um quadro gripal. Outro problema é Alex Sandro. O lateral sentiu dores na panturrilha direita durante a semana e passou por exame de imagem. O resultado não apontou lesão muscular, mas o jogador ainda apresenta quadro clínico e permanece em tratamento com o Departamento Médico do clube.

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Vitão também virou desfalque para o confronto. O zagueiro deixou o treinamento da última sexta-feira (7) com dores na coxa esquerda. Após realizar exame de imagem, foi constatada uma lesão muscular na região. O defensor já iniciou tratamento sob os cuidados do Departamento Médico.

O Flamengo ainda conta com Luiz Araújo em processo de recuperação. O atacante está na fase final do tratamento e já realiza trabalhos em campo com a preparação física, mas ainda não está à disposição para o duelo contra o Vitória.

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De La Cruz, suspenso, está fora da partida deste domingo.

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Flamengo ganha reforços para duelo com o Vitória

Apesar das baixas, o Flamengo também contará com retornos importantes para o duelo contra o Vitória. No confronto pelo Brasileirão, no Maracanã, o técnico Leonardo Jardim conta com Lucas Paquetá e Gonzalo Plata. A dupla aproveitou o período sem jogos para se recuperar e intensificar os treinamentos com o elenco.

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Assim, o Flamengo deve entrar em campo com: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata (Paquetá), Samuel Lino e Pedro.

Paquetá durante treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Lucas Paquetá se recupera de lesão sofrida na Copa do Mundo e fica À disposição para Flamengo x Vitória (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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