Com desfalques importantes, Flamengo define escalação para enfrentar o Vitória
Equipes se enfrentam às 19h30 deste domingo
O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para enfrentar o Vitória na noite deste domingo (9), às 19h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. No Maracanã, o treinador português, com desfalques de última hora, fez algumas mudanças na equipe. Na lateral, Ayrton Lucas entra no lugar de Alex Sandro, que sentiu dores na panturrilha direita e não foi relacionado. Por outro lado, ele também conta com retornos importantes, como Paquetá e Plata.
Desfalques no Flamengo
Para a partida do Flamengo, o atacante Luiz Araújo, que está em fase final de recuperação de lesão, já era desfalque. Entretanto, o técnico Leonardo Jardim também não contará com outros três atletas: Alex Sandro (dores na panturrilha direita), Cebolinha (gripado) e Vitão (dores na coxa esquerda). De la Cruz, suspenso, também não fica à disposição.
Retornos importantes
Por outro lado, as principais novidades são Lucas Paquetá e Plata. O primeiro se recuperou de uma lesão na coxa, enquanto o equatoriano tratou uma tendinite no joelho. A dupla vem treinando normalmente com o grupo.
Escalação do Flamengo
A escalação do Flamengo é: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.
Desfalque no Flamengo
A única ausência na equipe do Flamengo é o atacante Luiz Araújo. Em recuperação de dores no joelho esquerdo, ele realiza atividades com profissionais do clube. A expectativa é que esteja à disposição contra o Cruzeiro, pela Liebrtadores.
Tudo sobre o jogo entre Flamengo x Vitória
✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 Vitória
🏆 Brasileirão - 22ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 9 de agosto, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Premiere e SporTV
🕴️ Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)
📺 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).
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