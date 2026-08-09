Dê suas notas: quem foi o melhor em campo em Flamengo x Vitória? De 0 a 10, avalie a atuação dos jogadores no Maracanã

Erick Pulgar e Bruno Henrique marcaram os dois gols do triunfo do Flamengo sobre o Vitória no Maracanã. Rossi voltou para casa com um clean sheet e Paquetá voltou aos gramados após longo período lesionado. Quem foram os destaques da partida? E quem ficou abaixo? Confira a opinião do Lance! e dê suas notas!

Avalie os jogadores em Flamengo 2 x 0 Vitória

Visão do Lance! - melhor e pior em campo

Deu aula!🎖️

O destaque do jogo foi Erick Pulgar. O gol foi a cereja do bolo, mas a partida do chileno não se resume a isso. O volante foi muito bem na marcação, não deu espaço para os adversários.

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Ficou abaixo 📉

Quem ficou abaixo foi Pedro. Em uma partida em que o Flamengo criou bastante, o camisa 9 não conseguiu balançar a rede. De todo modo, não fez uma partida ruim.

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Corrida pelo título do Campeonato Brasileiro

Com o triunfo diante do Vitória no Maracanã, o Flamengo reduziu a distância para o Palmeiras para 6 pontos no Brasileirão. O bom resultado da equipe de Leonardo Jardim, neste domingo (9), veio junto ao empate frustrante do Alviverde em 0 a 0 com o Internacional, no Nubank Parque. Fato é que a 22ª rodada serviu para diminuir dois pontos da distância que separa as equipes candidatas ao título nacional.

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Bruno Henrique e Pulgar celebram triunfo contra o Vitória no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Além disso, o Rubro-Negro tem um jogo a menos disputado, que corresponde à 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Mirassol.

Agora, Flamengo e Palmeiras dão uma pausa na luta pelo título do Campeonato Brasileiro e voltam suas atenções ao mata-mata da Libertadores. Ambas as equipes voltam a campo nesta quarta-feira (12) para disputar os jogos de ida das oitavas de final. O Palmeiras recebe o Cerro Porteño no Nubank Parque, enquanto o Flamengo vai até Minas Gerais, enfrentar o Cruzeiro no Mineirão.