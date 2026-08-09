Novo Almada? Conheça Alex Luna, monitorado pelo Flamengo Meia-atacante argentino admitiu contato do Rubro-Negro com seus representantes

O meia-atacante Alex Luna, monitorado pelo Flamengo, admitiu que o clube entrou em contato com os seus representantes. O argentino de 22 anos, que defende o Instituto de Córdoba, pode surgir como plano B após a frustração na negociação por Thiago Almada, reforço do River Plate.

Além da nacionalidade e posição, os dois jogadores possuem características em comum. São meias baixos, destros, habilidosos, dinâmicos e com ótima condução de bola, que podem atuar centralizados, mas também abertos em qualquer um dos lados do campo.

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Enquanto o campeão da Libertadores pelo Botafogo chegaria como contratação de segurança, o novo alvo seria uma aposta, sem garantia de adaptação rápida ao futebol brasileiro. Por outro lado, a imprensa argentina noticia que Alex Luna poderia ser negociado por cerca de oito milhões de dólares (R$ 40 milhões), valor bem abaixo dos mais de 20 milhões de euros (cerca de R$ 115,5 milhões) que o Flamengo pretendia oferecer ao Atlético de Madrid por Almada.

A ideia do Rubro-Negro é trazer um camisa 10 como reposição a Arrascaeta, destaque do time, que sofre com problemas físicos constantemente. Nesse sentido, o atleta monitorado se assemelha ao uruguaio pela veia artilheira: na atual temporada, soma sete gols em 21 jogos. Além disso, sofreu uma única lesão, e sem gravidade, na carreira até hoje.

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O bom desempenho do jovem foi fundamental para levar o Instituto de Córdoba à vice-liderança do Grupo A do atual Torneio Clausura do Campeonato Argentino. No último jogo, no sábado (8), o jogador marcou o gol do seu clube na vitória por 1 a 0 sobre o Gimnasia Mendoza. Após o apito final, o artilheiro comentou o interesse carioca:

— Sim. Há alguns dias ligaram para o meu representante. Vamos ver o que acontece nestes dias.

Confira abaixo o gol:

Números de Alex Luna em 2026:

21 jogos (20 como titular) 7 gols 2,9 finalizações por jogo 1 passe decisivo por jogo 1,5 dribles certos por jogo (40% de acerto) 2,9 faltas sofridas por jogo

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Carreira de Alex Luna, alvo do Flamengo

O meia-atacante iniciou a trajetória esportiva no Atlético de Rafaela, time da cidade homônima onde nasceu. Em 2024, foi emprestado ao Independiente, mas sem tanto sucesso. No ano seguinte, apareceu a oportunidade no Córdoba, pelo qual se destacou: em 2025, somou oito gols e quatro assistências em 32 jogos do campeonato nacional. Assim, ao fim do contrato de empréstimo de um ano, em janeiro, o clube pagou 1,2 milhão de dólares para contratá-lo em definitivo.

Alex Luna ainda aguarda uma chance na seleção principal de Lionel Scaloni, mas já foi convocado pela Argentina nas categorias sub-15 e sub-17.

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