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Novo Almada? Conheça Alex Luna, monitorado pelo Flamengo

Meia-atacante argentino admitiu contato do Rubro-Negro com seus representantes

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 14:14
Atualizado há 7 horas
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Alex Luna celebra gol da vitória do Instituto de Córdoba em jogo do Campeonato Argentino
Alex Luna celebra gol da vitória do Instituto de Córdoba em jogo do Campeonato Argentino (Foto: Divulgação / Instituto ACC)

O meia-atacante Alex Luna, monitorado pelo Flamengo, admitiu que o clube entrou em contato com os seus representantes. O argentino de 22 anos, que defende o Instituto de Córdoba, pode surgir como plano B após a frustração na negociação por Thiago Almada, reforço do River Plate.

Além da nacionalidade e posição, os dois jogadores possuem características em comum. São meias baixos, destros, habilidosos, dinâmicos e com ótima condução de bola, que podem atuar centralizados, mas também abertos em qualquer um dos lados do campo.

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Enquanto o campeão da Libertadores pelo Botafogo chegaria como contratação de segurança, o novo alvo seria uma aposta, sem garantia de adaptação rápida ao futebol brasileiro. Por outro lado, a imprensa argentina noticia que Alex Luna poderia ser negociado por cerca de oito milhões de dólares (R$ 40 milhões), valor bem abaixo dos mais de 20 milhões de euros (cerca de R$ 115,5 milhões) que o Flamengo pretendia oferecer ao Atlético de Madrid por Almada.

A ideia do Rubro-Negro é trazer um camisa 10 como reposição a Arrascaeta, destaque do time, que sofre com problemas físicos constantemente. Nesse sentido, o atleta monitorado se assemelha ao uruguaio pela veia artilheira: na atual temporada, soma sete gols em 21 jogos. Além disso, sofreu uma única lesão, e sem gravidade, na carreira até hoje.

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O bom desempenho do jovem foi fundamental para levar o Instituto de Córdoba à vice-liderança do Grupo A do atual Torneio Clausura do Campeonato Argentino. No último jogo, no sábado (8), o jogador marcou o gol do seu clube na vitória por 1 a 0 sobre o Gimnasia Mendoza. Após o apito final, o artilheiro comentou o interesse carioca:

— Sim. Há alguns dias ligaram para o meu representante. Vamos ver o que acontece nestes dias.

Confira abaixo o gol:

Números de Alex Luna em 2026:

  1. 21 jogos (20 como titular)
  2. 7 gols
  3. 2,9 finalizações por jogo
  4. 1 passe decisivo por jogo
  5. 1,5 dribles certos por jogo (40% de acerto)
  6. 2,9 faltas sofridas por jogo

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Carreira de Alex Luna, alvo do Flamengo

O meia-atacante iniciou a trajetória esportiva no Atlético de Rafaela, time da cidade homônima onde nasceu. Em 2024, foi emprestado ao Independiente, mas sem tanto sucesso. No ano seguinte, apareceu a oportunidade no Córdoba, pelo qual se destacou: em 2025, somou oito gols e quatro assistências em 32 jogos do campeonato nacional. Assim, ao fim do contrato de empréstimo de um ano, em janeiro, o clube pagou 1,2 milhão de dólares para contratá-lo em definitivo.

Alex Luna ainda aguarda uma chance na seleção principal de Lionel Scaloni, mas já foi convocado pela Argentina nas categorias sub-15 e sub-17.

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Alex Luna posa com escudo da AFA durante compromisso com a seleção argentina de base
Alex Luna posa com escudo da AFA durante compromisso com a seleção argentina de base (Foto: Reprodução / Instagram)
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