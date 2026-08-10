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Flamengo se aproxima do Palmeiras em chances de título; gigantes ficam pressionados no Z-4

Vasco e Santos fazem duelo dos desesperados na próxima rodada

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 15:47
Atualizado há 4 horas
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Jogadores do Flamengo na partida contra o Vitória
Jogadores do Flamengo na partida contra o Vitória (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A 22ª rodada do Campeonato Brasileiro incendiou a disputa pelo título e a briga contra o rebaixamento. O tropeço do líder Palmeiras diante do Internacional permitiu ao Flamengo encurtar a distância na tabela e passar a depender apenas de si para ser campeão. Na parte de baixo da classificação, a derrota do Santos empurrou o Peixe para a zona de rebaixamento, juntando-se ao dramático momento do Vasco.

Em casa, o Palmeiras pressionou, mas não saiu do zero contra o Internacional. Ao deixar dois pontos pelo caminho, o Verdão viu o vice-líder Flamengo vencer o Vitória por 2 a 0 no Maracanã e reduzir a vantagem paulista para seis pontos.

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Jogadores do Flamengo na partida contra o Vitória
Jogadores do Flamengo na partida contra o Vitória (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Palmeiras soma 48 pontos contra 42 do Flamengo. No entanto, o Rubro-Negro faz a conta do título com um jogo a menos: o duelo contra o Mirassol, válido pela 4ª rodada, segue pendente de agendamento. Se vencer essa partida atrasada, a diferença cai para apenas três pontos.

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Segundo dados do portal estatístico Chance de Gol, o time de Abel Ferreira agora detém 62,9% de probabilidade de erguer o troféu. O Flamengo subiu para 36,2%, enquanto o Athletico-PR corre por fora, com 0,8%.

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Gigantes pressionados no Z-4


A luta para fugir da Série B ganhou contornos dramáticos com Santos e Vasco afundados na zona de rebaixamento, ao lado de Remo e Chapecoense.

Em plena Vila Belmiro, o Santos foi superado pelo embalado Athletico Paranaense por 2 a 0, com dois gols de Kevin Viveros, artilheiro do campeonato. O Furacão ampliou sua sequência invicta para sete jogos e se consolida na terceira posição, com 40 pontos. Já o alvinegro praiano estacionou nos 22 pontos e entrou no Z-4.

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Santos x Athletico na Vila Belmiro pelo Brasileirão
Santos x Athletico na Vila Belmiro pelo Brasileirão (Foto: Thiago Braga / Lance!)

Com a mesma pontuação dos paulistas, o Vasco buscou o resultado diante do Bahia, em Salvador. Apesar de apresentar postura competitiva, o Cruz-Maltino não furou o bloqueio baiano e o empate por 0 a 0 segurou a equipe carioca na 18ª colocação do Brasileirão.

As projeções do Chance de Gol indicam que Santos e Vasco possuem, cada um, 47% de risco de rebaixamento. A situação é ainda mais crítica para o Remo (85,9%) e para a lanterna Chapecoense (99,9%).

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O clima de decisão tem data marcada: no próximo domingo (16), às 16h, Vasco e Santos travam um confronto direto em São Januário. Em jogo, três pontos inegociáveis para tentar sair do pesadelo do Z-4.

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