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Plata vinga Flamengo contra Neuer e vira herói do Equador na Copa do Mundo

Atacante decide diante da Alemanha e garante o Equador no mata-mata

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 08:00
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Gonzalo Plata comemora gol da virada do Equador sobre a Alemanha
Gonzalo Plata comemora gol da virada do Equador sobre a Alemanha (Foto: Fifa/Divulgação)

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Gonzalo Plata, do Flamengo, foi o herói do Equador na vitória por 2 a 1 sobre a Alemanha, nesta quinta-feira (25), resultado que carimbou a vaga da seleção para a segunda fase da Copa do Mundo. O gol carregou um simbolismo que ultrapassou as fronteiras do Equador e encontrou eco no Rio de Janeiro, fazendo o atacante trocar as lágrimas de frustração do jogo anterior pela emoção de dar um passo histórico com a camisa de seu país.

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    O troco de Plata contra Manuel Neuer

    O mesmo goleiro que, há um ano, defendia o Bayern de Munique na eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes também esteve do lado oposto nesta quinta-feira. Plata era titular daquela equipe comandada por Filipe Luís e deixou o torneio com a sensação de que poderia ter ido mais longe. Agora, no maior palco do futebol, teve a oportunidade de balançar justamente as redes do lendário goleiro alemão.

    Nas redes sociais, torcedores rubro-negros rapidamente transformaram o lance em uma espécie de "vingança". Perfis ligados ao Flamengo celebraram o gol do equatoriano e muitos repetiram uma frase que ficou famosa entre os flamenguistas: "Ninguém morre nos devendo."

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    Reação de Gonzalo Plata na eliminação do Flamengo para o Bayern de Munique no Mundial de Clubes de 2025
    Gonzalo Plata em Flamengo x Bayern de Munique em 2025 (Foto: Chandan Khanna/AFP)

    A expressão, eternizada após Andreas Pereira, ex-Flamengo, ser vice-campeão justamente contra o time carioca, desta vez ganhou um novo personagem: Neuer. O próprio Plata entrou na brincadeira após a partida e comentou o lance que terminou com o gol diante do alemão.

    — Sim, eu acho que ele me ajudou um pouquinho (risos), porque me empurrou no momento em que eu chutei. Ele me empurrou, mas todos nós sabemos da qualidade e da grandeza do Neuer como goleiro. A história dele é incrível. Sabemos que é um goleiro muito, muito, muito difícil de fazer gol. Graças a Deus, hoje conseguimos marcar dois, mas acho que a equipe esteve muito, muito bem, muito compacta. Acho que o impacto que tivemos hoje precisamos levar para o que vem pela frente — disse Plata, do Flamengo, à "CazéTV".

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    Gonzalo Plata, jogador do Equador e do Flamengo, aproveita saída errada de Neuer e marca gol na Copa do Mundo
    Plata se antecipa a Neuer e marca o gol que garantiu a classificação do Equador (Foto: Timothy A. Clary/AFP)

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    De lágrimas ao heroísmo em poucos dias

    O contraste talvez seja o que melhor resume a Copa de Gonzalo Plata. Na rodada anterior, diante de Curaçao, o Equador apenas empatou. O atacante deixou o gramado chorando e precisou ser consolado pelo técnico Sebastián Beccacece. A sensação era de eliminação praticamente encaminhada, já que o próximo adversário seria justamente a poderosa Alemanha.

    Poucos dias depois, o cenário mudou completamente. Plata voltou a aparecer ao lado do treinador, mas, desta vez, não havia lágrimas. Havia abraços, festa e uma classificação histórica para o mata-mata. É o tipo de imagem que costuma eternizar jogadores em seus países e que, sem dúvida, coloca Plata em outro patamar perante o povo equatoriano.

    Reações de Gonzalo Plata ao lado de Beccacece nos últimos dois jogos do Equador na Copa do Mundo
    Plata e Beccacece em jogos do Equador na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

    Números comprovam que Plata cresceu na hora certa

    Embora o gol diante da Alemanha seja o grande cartão de visitas, a Copa de Plata vai além do lance decisivo. Depois de já ter sido um dos destaques contra a Costa do Marfim, o atacante voltou a desequilibrar justamente diante da principal seleção do grupo.

    Números de Plata na Copa do Mundo de 2026

    1. 3 jogos
    2. 1 gol
    3. 2.0 passes decisivos por jogo
    4. 63% de eficiência nos dribles
    5. 5.0 duelos ganhos por jogo

    Pela seleção equatoriana, o atacante também segue ampliando números importantes ao longo da carreira.

    Plata pelo Equador

    1. 53 jogos (32 como titular)
    2. 9 gols
    3. 5 assistências
    4. 0,9 passe decisivo por jogo
    5. 1,4 finalização por jogo (0,6 no gol)
    6. 5,3 duelos ganhos por jogo

    Copa do Mundo pelo Equador pode mudar o futuro de Plata no Flamengo

    O Mundial também pode alterar completamente o cenário do atacante no Flamengo. Depois de um início promissor no clube, incluindo um gol na final da Copa do Brasil, Plata passou a conviver com críticas da torcida, principalmente por conta de indisciplina em campo, e perdeu protagonismo ao longo da temporada. Agora, porém, a realidade é diferente. Marcar contra a Alemanha em uma Copa do Mundo inevitavelmente recoloca seu nome no radar do mercado internacional.

    Além da valorização financeira, o atacante chega ao mata-mata com a moral elevada e pode voltar ao Flamengo em um contexto completamente diferente daquele em que deixou o clube para disputar o Mundial. Caso receba propostas, o Rubro-Negro poderá lucrar. Caso permaneça, retornará respaldado por um dos maiores momentos de sua carreira.

    Gonzalo Plata durante partida do Flamengo no Maracanã contra o Fluminense
    Gonzalo Plata, atacante do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

    Um herói para o Equador e um recado para o mata-mata

    O Equador avançou como um dos melhores terceiros colocados do Mundial, atrás apenas da Alemanha e da Costa do Marfim no Grupo E.

    Mas a classificação deixa uma mensagem importante para os próximos adversários. Com um time organizado, competitivo e liderado por Plata, que vive talvez o melhor momento de sua carreira pela seleção, os equatorianos chegam ao mata-mata muito mais perigosos do que indicava a expectativa antes da competição.

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