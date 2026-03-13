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Leonardo Jardim tem desfalques importantes para clássico do Flamengo com o Botafogo

Equipes se enfrentam na noite deste sábado

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Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/03/2026
14:56
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O Flamengo encara o Botafogo neste sábado (14), às 20h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Para o clássico no Estádio Nilton Santos, o técnico Leonardo Jardim não contará com Bruno Henrique, que vem sendo desfalque nos últimos jogos. A lista de ausências, entretanto, pode aumentar para o confronto.

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Bruno Henrique trata de um quadro de publagia, problema que o tirou dos últimos três jogos do Flamengo (Madureira, Fluminense e Cruzeiro). A tendência é que o camisa 27 só retorno aos jogos depois da Data-Fifa. Ou seja, no dia 1° de abril, no compromisso contra o RB Bragantino.

Botafogo x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Bruno Henrique em Botafogo x Flamengo pelo Carioca de 2026 (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Além do atacante, quem também segue fora é o meio-campista Saúl. O espanhol se recupera de uma cirurgia no calcanhar esquerdo. Existe, sim, a expectativa que ele retorne aos gramados ainda esse mês. Esse cenário, entretanto, dependerá da evolução do jogador nos próximos dias.

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Leonardo Jardim deve ter outro desfalque para Botafogo x Flamengo

Por conta do gramado sintético do Estádio Nilton Santos, De La Cruz pode não ser relacionado para o clássico. O meia já ficou fora de partidas em estádios com gramados sintéticos, como o do rival. O motivo é o risco de lesão que o tipo de gramado oferece.

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Próximos jogos do Flamengo

  • 14/03 - Botafogo x Flamengo
  • 19/03 - Flamengo x Remo
  • 22/03 - Corinthians x Flamengo

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