Flamengo tem mudança 'radical' em primeira vitória com Leonardo Jardim

O Flamengo conquistou a primeira vitória sob o comando de Leonardo Jardim na última quarta-feira (11), diante do Cruzeiro, e já demonstrou caractéristicas do trabalho do novo treinador. A equipe teve mudança radical de postura, com estilo de jogo jamais visto durante a passagem de Filipe Luís.

O Mais Querido teve 44% de posse de bola na vitória por 2 a 0. Esta é a menor marca do time em casa em Brasileirão desde 2024, quando o técnico ainda era Tite. Ou seja, apenas na segunda partida com o técnico português e a primeira no Campenato Brasileiro, o Rubro-Negro já apresentou novidades no Maracanã.

A mudança, contudo, não pode ser tomada como surpresa. Leonardo Jardim comandou o Cruzeiro na última temporada, com trabalho que apresentou características distantes daquelas que marcaram o time de Filipe Luís.

O jogo do Flamengo sob o comando do ex-jogador teve como marcas o domínio da posse de bola e a ocupação do campo adversário. Na última edição de Campeonato Brasileiro, o atual campeão foi quem mais teve a bola, em 62,1% do tempo. O número é supera por muito até mesmo o segundo melhor no quesito, o Corinthians, com "apenas" 55,7%.

Por sua vez, o Cruzeiro de Leonardo Jardim foi apenas o 14º time em posse de bola no Brasileirão 2025, com 47,7%. Em campo, o desempenho da equipe celeste foi dos melhores, já que terminou a competição em terceiro lugar com 70 pontos.

O estilo mais reativo e vertical foi posto em prática exatamente contra a Raposa, ex-equipe do técnico português. Mesmo com apenas 394 passes trocados — exatamente 100 a menos que o adversário, o Mais Querido finalizou 15 vezes na partida.

A estratégia deu certo, e o Flamengo conquistou a vitória por 2 a 0. Além disso, foi superior ao Cruzeiro pela maior parte do jogo. Agora, a equipe volta a campo para dar sequência ao início de trabalho de Leonardo Jardim e encara o Botafogo no próximo sábado (14), também pelo Brasileirão.

Leonardo Jardim no comando do Flamengo diante do Cruzeiro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

