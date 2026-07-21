Chapecoense x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão Equipes se enfrentam na noite desta quarta-feira, às 21h30

O Flamengo enfrenta a Chapecoense na noite desta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Brasileirão. Na Arena Condá, em Chapecó (SC), a partida, que marcará o primeiro compromisso do time carioca após o término da Copa do Mundo, contará com a transmissão do Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere.

Ficha do jogo CHA FLA Brasileirão 19ª rodada Data e Hora quarta-feira, 22 de julho, às 21h30 (de Brasília) Local Arena Condá, Chapecó (SC) Árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) Var Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG) Onde assistir

Retrospecto entre Chapecoense e Flamengo

Esse será o 17º confronto entre Chapecoense e Flamengo, em um retrospecto que conta com ampla vantagem do Rubro-Negro: são 11 vitórias, três empates e duas derrotas. No último encontro entre as equipes, em 2021, os times empataram por 2 a 2, também na Arena Condá.

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Como chega a Chapecoense

A Chapecoense encara o Flamengo após ser derrotada pelo Bahia, na última sexta-feira, em partida atrasada do Brasileirão. Em relação à equipe que entrou em campo no último compromisso, o técnico Rafael Lacerda deve promover algumas mudanças, como as entradas de Everton e Ítalo.

— Estamos tomando gols em cima de erros nossos. Quando o time está numa situação delicada, é preciso minimizar os erros. Vamos ter que fazer alguma coisa diferente — disse o técnico Rafael Lacerda após a partida contra o Bahia, já projetando o confronto com o Flamengo.

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Como chega o Flamengo

O Flamengo, que conquistou três vitórias em quatro amistosos durante a intertemporada, chega para enfrentar a Chapecoense com o retorno de Arrascaeta como principal novidade. Recuperado da lesão sofrida durante a Copa do Mundo, o meia uruguaio volta a ficar à disposição de Leonardo Jardim justamente no primeiro compromisso oficial após a pausa do calendário. A presença do camisa 10 era uma das principais expectativas da torcida para a retomada da temporada.

Arrascaeta durante treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Por outro lado, o treinador ainda terá desfalques importantes. Léo Ortiz segue em recuperação e não foi relacionado, enquanto De La Cruz será preservado do gramado sintético da Arena Condá. No departamento médico, Lucas Paquetá avançou na recuperação e já realiza exercícios em campo com a fisioterapia. Já Luiz Araújo iniciou tratamento após exames de imagem confirmarem uma lesão no joelho esquerdo. Carrascal, que disputou a Copa pela Colômbia, está suspenso e, por isso, completa a lista de baixas.

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Tudo sobre o jogo entre Chapecoense x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

Chapecoense 🆚 Flamengo

🏆 Brasileirão - 19ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de julho, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Condá, Chapecó (SC)

👁️ Onde assistir: TV Globo e Premiere

🕴️ Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

📺 VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟢⚪ Chapecoense (Técnico: Rafael Lacerda)

Matheus Aurélio, Everton, Rafael Thyere, Eduardo Doma, Bruno Pacheco, Camilo, Bruno Matias, Giovanni Augusto; Ênio, Bolasie e Italo.

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🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela (Royal), Léo Pereira (Danilo), Vitão e Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araújo e Jorginho; Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro.

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