Flamengo finaliza preparação para enfrentar a Chapecoense; veja provável escalação Rubro-Negro viaja para Chapecó nesta terça-feira

O Flamengo encerrou, na manhã desta terça-feira (21), a preparação para enfrentar a Chapecoense, pela 19ª rodada do Brasileirão. Após o último treino antes da retomada da competição, o elenco rubro-negro viaja para Chapecó no período da tarde, onde ficará concentrado para o duelo desta quarta-feira, na Arena Condá, às 21h30 (de Brasília).

A principal novidade para o retorno do Brasileirão é Arrascaeta. Recuperado da lesão sofrida durante a disputa da Copa do Mundo, o camisa 10 voltou a ficar à disposição de Leonardo Jardim. A expectativa dos torcedores, agora, é saber se o uruguaio começa jogando ou fica no banco.

continua após a publicidade

Por conta do retorno gradual do atleta, que não joga há três meses, e também levando em conta o gramado sintético do estádio, a tendência é que Arrascaeta comece no banco.

A provável escalação do Flamengo conta com: Rossi; Varela (Royal), Léo Pereira (Danilo), Vitão e Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araújo e Jorginho; Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro.

continua após a publicidade

Arrascaeta e Bruno Henrique durante treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Desfalques no Flamengo

Por outro lado, Leonardo Jardim ainda não poderá contar com Léo Ortiz. O zagueiro segue em recuperação e realiza trabalhos em campo com os departamentos de fisioterapia e preparação física. Nico De La Cruz também ficou fora da lista de relacionados por decisão do clube, apesar de ter treinado normalmente nesta terça. O meia será preservado por conta do gramado sintético da Arena Condá. Luiz Araújo e Lucas Paquetá, no departamento médico, seguem fora.

Flamengo busca reduzir distância para o Palmeiras

O duelo contra a Chapecoense também marca o retorno do Flamengo à disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro ocupa atualmente a segunda posição, sete pontos atrás do líder Palmeiras.

continua após a publicidade

Dessa forma, uma vitória em Chapecó pode diminuir a diferença na tabela e recolocar o Flamengo mais próximo da liderança.

Depois do confronto com a Chapecoense, o Flamengo fará sua primeira partida em casa após a pausa para a Copa do Mundo. No domingo, o Rubro-Negro recebe o São Paulo, no Maracanã, pela 20ª rodada.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

➡️ Aposte em jogos do Flamengo

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Melhores plataformas de apostas

Apesar de a escolha das melhores plataformas de apostas depender das preferências de cada jogador, algumas se destacam entre as mais de 180 casas legalizadas. Depois de testar dezenas delas, selecionamos os 21 melhores sites de apostas para que você tenha um ponto de partida para começar a apostar.