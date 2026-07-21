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Flamengo finaliza preparação para enfrentar a Chapecoense; veja provável escalação

Rubro-Negro viaja para Chapecó nesta terça-feira

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 17:53
Atualizado há 1 minutos
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O Flamengo encerrou, na manhã desta terça-feira (21), a preparação para enfrentar a Chapecoense, pela 19ª rodada do Brasileirão. Após o último treino antes da retomada da competição, o elenco rubro-negro viaja para Chapecó no período da tarde, onde ficará concentrado para o duelo desta quarta-feira, na Arena Condá, às 21h30 (de Brasília).

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    • A principal novidade para o retorno do Brasileirão é Arrascaeta. Recuperado da lesão sofrida durante a disputa da Copa do Mundo, o camisa 10 voltou a ficar à disposição de Leonardo Jardim. A expectativa dos torcedores, agora, é saber se o uruguaio começa jogando ou fica no banco.

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    Por conta do retorno gradual do atleta, que não joga há três meses, e também levando em conta o gramado sintético do estádio, a tendência é que Arrascaeta comece no banco.

    A provável escalação do Flamengo conta com: Rossi; Varela (Royal), Léo Pereira (Danilo), Vitão e Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araújo e Jorginho; Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro.

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    Arrascaeta e Bruno Henrique durante treino do Flamengo
    Arrascaeta e Bruno Henrique durante treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

    Desfalques no Flamengo

    Por outro lado, Leonardo Jardim ainda não poderá contar com Léo Ortiz. O zagueiro segue em recuperação e realiza trabalhos em campo com os departamentos de fisioterapia e preparação física. Nico De La Cruz também ficou fora da lista de relacionados por decisão do clube, apesar de ter treinado normalmente nesta terça. O meia será preservado por conta do gramado sintético da Arena Condá. Luiz Araújo e Lucas Paquetá, no departamento médico, seguem fora.

    Flamengo busca reduzir distância para o Palmeiras

    O duelo contra a Chapecoense também marca o retorno do Flamengo à disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro ocupa atualmente a segunda posição, sete pontos atrás do líder Palmeiras.

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    Dessa forma, uma vitória em Chapecó pode diminuir a diferença na tabela e recolocar o Flamengo mais próximo da liderança.

    Depois do confronto com a Chapecoense, o Flamengo fará sua primeira partida em casa após a pausa para a Copa do Mundo. No domingo, o Rubro-Negro recebe o São Paulo, no Maracanã, pela 20ª rodada.

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