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Donald Trump irá entregar o troféu ao campeão da Copa do Mundo

Presidente dos Estados Unidos estará no momento mais solene do futebol mundial

PorMarcio DolzanEnviado Especial
18/07/2026 06:55
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Donald Trump posa ao lado do troféu da Copa do Mundo
Donald Trump irá entregar o troféu da Copa do Mundo (Foto: Mandel Ngan/AFP)

NOVA YORK, NY (EUA) - Ausente nos 102 jogos da Copa do Mundo realizados até aqui, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estará na final no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e fará a entrega do troféu ao vencedor de Espanha x Argentina, neste domingo (19), a partir das 16h (de Brasília).

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    O presidente dos Estados Unidos participou nesta sexta-feira (17) de um evento na Trump Tower, em Nova York. Ele e o presidente da Fifa, Gianni Infantino, trocaram elogios por cerca de 25 minutos, período que serviu também para Infantino enaltecer a Copa do Mundo nos Estados Unidos, e para Trump pleitear um novo Mundial em breve.

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    — Nada disso teria sido possível, e digo isso porque é a verdade, porque o senhor não precisa de elogios, Sr. Presidente. Esta Copa do Mundo não teria sido um sucesso tão incrível sem o senhor — discursou Infantino, que na sequência pediu aplausos da plateia ao presidente norte-americano.

    Donald Trump e Gianni Infantino com o troféu da Copa do Mundo
    Donald Trump e Gianni Infantino trocaram elogios mútuos nessa sexta-feira (Foto: Mandel Ngan/AFP)
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    • O dirigente da Fifa acrescentou que a Copa do Mundo de 2026 "é o maior evento humano, social e cultural que a humanidade já testemunhou".

    — Um país será campeão mundial, mas o mundo já venceu, os Estados Unidos já venceram, a Fifa já venceu — seguiu exaltando o dirigente.

    Donald Trump também elogiou Infantino, "nosso grande presidente da Fifa", dizendo que "não há ninguém como ele". E aproveitou para pedir uma nova edição da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Com um adicional:

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    — Desta vez vamos deixar o México e o Canadá de fora.

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