Titular do Cruzeiro reage ao empate com o Goiás pela Copa do Brasil: 'Jogo de 180 minutos'

O Cruzeiro deixou escapar, no último minuto, uma vitória contra o Goiás na noite desta quarta-feira (22), no Serra Dourada. Zagueiro titular na partida, Jonathan Jesus, que marcou o segundo gol da Raposa no confronto, reagiu ao resultado.

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O defensor anotou o segundo tento celeste na partida em boa jogada que teve tabela com Bruno Rodrigues e terminou com chute cruzado no canto direito de Tadeu. Este foi seu segundo gol com camisa do Cabuoso.

+ Goiás marca no último minuto e empata com o Cruzeiro na despedida do Serra Dourada

– Muito feliz pelo gol, meu primeiro gol como profissional no Cruzeiro foi aqui também. É um jogo de 180 minutos, agora é descansar, trabalhar e buscar a classificação dentro de casa – comentou o jogador em entrevista à GETV.

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Jonathan Jesus, zagueiro da Raposa (Foto: Mateus Dutra / Cruzeiro)

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Goiás x Cruzeiro

No possível último jogo do Serra Dourada antes da reforma pela qual o estádio passará, Cruzeiro e Goiás empataram em 2 a 2. O Esmeraldino abriu o placar com Nicolas, Arroyo e Jonathan Jesus viraram, mas Esli García, no último minuto, garantiu o empate.

Com o resultado, a decisão ficará para o dia 15 de maio, no Mineirão. Quem vencer garante classificação e, em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis.

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Neste fim de semana, o Cruzeiro irá enfrentar o Remo, em Belém, no sábado (25), às 18h30 (de Brasília). Enquanto isso, o Goiás tenta se recuperar na Série B do Campeonato Brasileiro em partida fora de casa contra o São Bernardo, no domingo (26), às 16h (de Brasília).

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