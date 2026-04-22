Veja gols em Goiás x Cruzeiro: TUDO IGUAL! Esli empata nos acréscimos
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira
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O Goiás saiu na frente do confronto contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (22), em duelo válido pela 5ª fase da Copa do Brasil. Nicolas abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo, Arroyo empata e Jonathan vira o jogo.
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Após chute de Jean Carlos, Otávio espalma para o lado e dá nos pés de Nicolas, que aproveita o rebote e abre o placar! Verdão sai na frente no Serra!
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Veja o gol:
Arroyo recebe na área do Goiás e bate forte de perna direita para empatar o jogo!
Veja o empate:
Jonathan Jesus tabela com Bruno Rodrigues e recebe de volta na área do Goiás; ele bate colocado na saída do goleiro Tadeu e vira o jogo para a Raposa no Serra Dourada.
Veja o gol da virada:
Esli García pega rebote na entrada da área do Cruzeiro e acerta um lindo chute! Tudo igual no Serra!
Veja o gol do empate:
Os donos da casa chegam de dois resultados adversos que pesaram o clima no clube. Atualmente, a equipe está apenas na 12ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, o técnico Daniel Paulista já viveu bons momentos na temporada e deve contar com a presença de Lucas Rodrigues, joia do Esmeraldino.
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Do outro lado, o Cruzeiro vive um momento diferente. A equipe venceu seu último jogo, por 2 a 0, contra o Grêmio, a segunda vitória seguida no Brasileirão. Com isso, a Raposa deixou a zona de rebaixamento. No entanto, a equipe vive uma oscilação nas últimas rodadas. Na última quarta-feira, o Cabuloso perdeu por 2 a 1 para a Universidad Católica pela Libertadores.
Cruzeiro x Goiás
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✅ FICHA TÉCNICA
GOIÁS X CRUZEIRO
COPA DO BRASIL - 5ª FASE - IDA
📆 Data e horário: Quarta-feira, 22 de abril, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Serra Dourada, Goiânia (GO)
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view), Sportv (TV fechada) e GETV (Youtube).
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim Freitas (ES)
📺 VAR: Rafael Traci (SC)
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