Veja gols em Goiás x Cruzeiro: TUDO IGUAL! Esli empata nos acréscimos

O Goiás saiu na frente do confronto contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (22), em duelo válido pela 5ª fase da Copa do Brasil. Nicolas abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo, Arroyo empata e Jonathan vira o jogo.

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Após chute de Jean Carlos, Otávio espalma para o lado e dá nos pés de Nicolas, que aproveita o rebote e abre o placar! Verdão sai na frente no Serra!

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Veja o gol:

Arroyo recebe na área do Goiás e bate forte de perna direita para empatar o jogo!

Veja o empate:

Jonathan Jesus tabela com Bruno Rodrigues e recebe de volta na área do Goiás; ele bate colocado na saída do goleiro Tadeu e vira o jogo para a Raposa no Serra Dourada.

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Veja o gol da virada:

Esli García pega rebote na entrada da área do Cruzeiro e acerta um lindo chute! Tudo igual no Serra!

Veja o gol do empate:

Os donos da casa chegam de dois resultados adversos que pesaram o clima no clube. Atualmente, a equipe está apenas na 12ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, o técnico Daniel Paulista já viveu bons momentos na temporada e deve contar com a presença de Lucas Rodrigues, joia do Esmeraldino.

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Do outro lado, o Cruzeiro vive um momento diferente. A equipe venceu seu último jogo, por 2 a 0, contra o Grêmio, a segunda vitória seguida no Brasileirão. Com isso, a Raposa deixou a zona de rebaixamento. No entanto, a equipe vive uma oscilação nas últimas rodadas. Na última quarta-feira, o Cabuloso perdeu por 2 a 1 para a Universidad Católica pela Libertadores.

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Cruzeiro x Goiás

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Cruzeiro x Grêmio, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

✅ FICHA TÉCNICA

GOIÁS X CRUZEIRO

COPA DO BRASIL - 5ª FASE - IDA

📆 Data e horário: Quarta-feira, 22 de abril, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Serra Dourada, Goiânia (GO)

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view), Sportv (TV fechada) e GETV (Youtube).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim Freitas (ES)

📺 VAR: Rafael Traci (SC)

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