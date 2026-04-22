Torcedores do Cruzeiro se encantam jogador na Copa do Brasil: 'Voando'

O Goiás recebe o Cruzeiro no Serra Dourada, para a partida de ida do duelo entre as equipes na 5° fase da Copa do Brasil. O Alviverde saiu atrás, mas minutos depois, a Raposa empatou com Keny Arroyo, jovem equatoriano que balançou as redes para a equipe celeste.

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Veja como os torcedores reagiram ao gol do garoto:

Nascido em 2006, com apenas 20 anos, Arroyo tem grandes chances de disputar a Copa do Mundo pelo Equador.

Cruzeiro x Grêmio, no Mineirão. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Olho no adversário

O Goiás, adversário do Cabuloso, possui uma jovem promessa que entrou na mira do futebol europeu.

Texto de Eduardo Statuti

Lucas Rodrigues, ou Luquinhas, o 'volante moderno', como muitos descrevem, abriu o jogo no último domingo sobre as sondagens que tem recebido, mas ressaltou que seu foco está no clube.

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– Sim, estou sabendo (do interesse), mas não estou preocupado com isso agora. Eu jogo pelo Goiás e minha cabeça está 100% voltada para o Goiás, ainda tem o restante da temporada e vamos subir para a Série A, se Deus quiser. Então, estou focado aqui – explicou.

Luquinhas chegou a ser sondado pelo Cruzeiro

Ainda muito jovem, Lucas Rodrigues iniciou sua trajetória no futsal, mas rapidamente, aos 11 anos, passou para o futebol de campo. Um ano depois, ele chegou a ser monitorado pelo Cruzeiro. Entretanto, como as observações eram feitas de dois em dois meses, as partes decidiram não dar sequência.

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Posteriormente, aos 14 anos, Luquinhas fez uma peneira em uma das equipes de categorias de base do Goiás no interior do estado, sendo aprovado. Rapidamente, ele foi testado na principal equipe da base esmeraldina e foi aprovado para o Sub-14.

Em 2025, Lucas Rodrigues subiu para o profissional e estreou contra o União Rondonópolis, pela Copa Verde. Nesta temporada, com Daniel Paulista, ele se tornou peça fundamental no time do Goiás.