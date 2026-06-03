Real Betis, da Espanha, faz proposta por Kaiki, do Cruzeiro

Destaque do Cruzeiro desde a última temporada, o lateral-esquerdo Kaiki tem chamado atenção do futebol europeu. Depois das investidas do Como, da Itália, desta vez o Real Betis, da Espanha, fez uma proposta pelo defensor.

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O jogador de 23 anos tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2027. Depois das investidas italianas, a Raposa chegou a tentar uma renovação de contrato, que não avançou na época.

Na última janela de transferências, as tratativas do Como pelo defensor chegaram a avançar. No entanto, após movimentações nos bastidores, a diretoria cruzeirense mudou de ideia.

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Enquanto Kaiki segue em alta no mercado, seu reserva imediato deverá deixar a equipe ainda este ano. Kauã Prates tem sua ida para o Borussia Dortmund acertada e ele irá deixar o clube em agosto.

Kaiki, lateral-esquerdo do Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

A informação da proposta do Real Betis por Kaiki foi divulgada inicialmente pelo Central da Toca e confirmada pela reportagem do Lance!.

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Busca por lateral no Cruzeiro

Enquanto negocia o futuro de Kaiki, o Cruzeiro busca no mercado outro nome para a posição para não ficar apenas com Villalba no setor. Na última terça-feira (2), o clube formalizou uma oferta ao Racing por Gabriel Rojas.

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A oferta da Raposa superou os 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 23 milhões na cotação atual). Com isso, os mineiros esperam avançar nas tratativas pelo defensor.

Apesar de ter estado presente na pré-lista da Argentina para a Copa do Mundo, Gabriel Rojas não foi convocado por Scaloni para o Mundial. Sendo assim, o Cruzeiro não terá que se preocupar com uma valorização do atleta no mercado.

Gabriel Rojas, jogador do Racing (Foto: Reprodução)

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