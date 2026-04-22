Goiás marca no último minuto e empata com o Cruzeiro na despedida do Serra Dourada

No possível último jogo do Serra Dourada antes da reforma pela qual o estádio passará, Cruzeiro e Goiás empataram em 2 a 2. O Esmeraldino abriu o placar com Nicolas, Arroyo e Jonathan Jesus viraram, mas Esli García, no último minuto, garantiu o empate.

continua após a publicidade

Com o resultado, a decisão ficará para o dia 15 de maio, no Mineirão. Quem vencer garante classificação e, em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis.

Neste fim de semana, o Cruzeiro irá enfrentar o Remo, em Belém, no sábado (25), às 18h30 (de Brasília). Enquanto isso, o Goiás tenta se recuperar na Série B do Campeonato Brasileiro em partida fora de casa contra o São Bernardo, no domingo (26), às 16h (de Brasília).

continua após a publicidade

Como foi o jogo?

Dentro de casa, o Goiás abriu o placar logo aos dez minutos. Em jogada pela direita, Jean Carlos chutou da entrada da área, Otávio espalmou para o lado, mas Nicolas chegou na frente de Kauã Moraes e marcou o gol.

Sete minutos depois, no entanto, o empate veio de um dos jogadores celestes que vinham se destacando. Em pressão na saída de bola. Lucas Romero roubou bola e passou para Arroyo avançar na área e chutar no canto direito de Tadeu para fazer 1 a 1.

continua após a publicidade

Arroyo (Foto: Mateus Dutra / Cruzeiro)

Na reta final da etapa inicial, Jonathan Jesus teve boa oportunidade em cobrança de falta de Matheus Pereira, mas, na direita, chutou cruzado para fora. Pouco tempo depois, Kaio Jorge recebeu bola em profundidade na esquerda e passou para Arroyo, que teve tempo e chutou colocado no canto esquerdo, mas a bola passou à esquerda do gol.

Kaio Jorge teve sua primeira chance aos cinco minutos do segundo tempo, após jogada de Kauã Moraes pela direita, mas a finalização do atacante parou em boa defesa de Tadeu. Instantes depois o arqueiro esmeraldino apareceu mais uma vez em chute forte de Christian.

Mas o segundo tento da Raposa veio da defesa e não do ataque. O zagueiro carregou bem a bola na entrada da área e tabelou com Bruno Rodrigues antes de chapar no canto direito de Tadeu. Quando o jogo caminhava para uma vitória celeste, Esli García fez um golaço de fora da área, no ângulo direito, sem chances para Otávio.

Ficha Técnica de Goiás x Cruzeiro

⚽GOIÁS 2 x 2 CRUZEIRO- 5ª fase da Copa do Brasil

📲Quarta-feira, 22 de abril de 2026

📍Estádio: Serra Dourada

⏰Horário: 19h (de Brasília)

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Douglas Pagnung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

📺 VAR: Rafael Traci (SC)

🟨 Cartões amarelos: Jean Carlos (GOI), Lucas Ribeiro (GOI); Kauã Moraes (CRU), Jonathan Jesus (CRU), Otávio (CRU)

🟥 Cartão vermelho: -

🥅Gols: Nicolas (GOI), Esli García (GOI); Arroyo (CRU), Jonathan Jesus (CRU)



Escalações:

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki (K. Prates); Lucas Romero (Matheus Henrique), Lucas Silva, Matheus Pereira; Christian (Kenji), Arroyo (Sinisterra), Kaio Jorge (Bruno Rodrigues)

GOIÁS (Técnico: Daniel Paulista)

Tadeu; Rodrigo Soares, Luisão, Lucas Ribeiro, Nicolás; Felipe Machado (Esli García), Lucas Rodrigues (Gegê), Lourenço (Juninho); Lucas Lima, Jean Carlos (Pedrinho), Anselmo Ramon (Bruno Sávio)

➡️ Aposte nos jogos do Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.