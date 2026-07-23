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Matheus Henrique fala sobre lesão de Pec e critica arbitragem de Inter x Cruzeiro

O meio-campista foi titular no duelo contra o Internacional

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
23/07/2026 06:15
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Bruno Rodrigues e Matheus Henrique
Bruno Rodrigues e Matheus Henrique (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Apesar da vitória por 2 a 1 contra o Internacional na quarta-feira (22), o Cruzeiro teve uma má notícia no Beira-Rio. Gabriel Pec deixou o gramado após uma entrada forte de Vitor Gabriel. Na zona mista, o meio-campista Matheus Henrique falou sobre o lance envolvendo o atacante.

– Em um primeiro momento parece que não há fratura. Mas é triste. Um jogador que acabou de chegar, um menino do bem. Esperamos uma recuperação o mais rápida possível. Contra o Botafogo, acho difícil, mas espero que (o Gabriel Pec) volte o mais breve – disse Matheus Henrique.

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Além disso, o meio-campista ainda criticou a atuação do árbitro Flavio Rodrigues de Souza. Amarelados no confronto, Gerson e Matheus Pereira serão baixas contra o Botafogo.

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– Elogiamos o Gerson nos primeiros 15 minutos. Depois ele começou a distribuir cartões. Mas o lance do Gerson não foi falta. O Fagner, o Carbonero está saindo da posição do gol. O Jonathan também. Não criticando, mas depois que expulsou o jogador do Inter, piorou, tudo virou falta. Mas não posso falar muito porque posso ser punido – criticou Matheus Henrique.

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Internacional x Cruzeiro

O jogo começou agitado no Beira-Rio, com o Internacional finalizando duas vezes em dois minutos. A melhor oportunidade, porém, foi do Cruzeiro. Otávio cobrou tiro de meta e encontrou Gabriel Pec no ataque, que finalizou em cima de AnthoniKaio Jorge tentou no rebote, mas Mercado salvou em cima da linha. Quando o camisa 19 recebeu em velocidade, aos 11 minutos, tocou na esquerda do arqueiro colorado e marcou 1 a 0. Em desvantagem, os gaúchos avançaram e forçaram dois erros do goleiro Otávio, mas Fagner e Jonathan Jesus o defenderam.

Na volta dos vestiários, Anthoni salvou o Internacional logo aos cinco minutos. Sinisterra recebeu livre dentro da área, mas o arqueiro fez defesa de futsal na finalização do atacante. Aos 13 minutos, a situação dos gaúchos piorou quando Vitão cometeu falta dura em Gabriel Pec e foi expulso.

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Jogadores do Cruzeiro comemoram gol no Beira-Rio
Jogadores do Cruzeiro comemoram gol no Beira-Rio (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Minutos depois, o Cruzeiro fez 2 a 0. Matheus Henrique insistiu em jogada na entrada da área, abriu para Fagner, que passou para Matheus Pereira, que driblou a defesa e chutou cruzado para ampliar. Com um jogador a menos, o Internacional sofreu maior pressão, mas não conseguiu finalizar bem as jogadas. Quando Carbonero teve espaço na pequena área após jogada de Bernabei e chute de Matheus Bahia, tocou com classe na saída de Otávio.

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