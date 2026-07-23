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Artur Jorge avalia vitória do Cruzeiro e cita ajuste feito no intervalo

O Cruzeiro venceu o Internacional por 2 a 1 no Beira-Rio

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
23/07/2026 00:15
Atualizado há 25 minutos
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Artur Jorge no banco do Beira-Rio
Artur Jorge no banco do Beira-Rio (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

O técnico Artur Jorge analisou a vitória do Cruzeiro contra o Internacional, na noite desta quarta-feira (22), no Beira-Rio. Em entrevista coletiva, o treinador português ressaltou que a equipe conseguiu manter um nível semelhante ao do primeiro semestre.

– Esse jogo traz a retomada do Campeonato Brasileiro. Voltamos a competir; para nós, que gostamos de competir, é o tempo certo. É importante voltar a uma competição, mantendo o nível que tinha antes da pausa. Serviu para trabalharmos, evoluirmos e descansarmos. Essa segunda metade do campeonato é ainda mais exigente. Temos que estar preparados, entrar nos jogos com seriedade. Foi uma partida muito séria, uma equipe combativa, que se colocou em vantagem merecidamente; sofremos quando era necessário sofrer. Uma boa partida, considerando que paramos, mesmo com os amistosos – analisou.

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– O que fizemos na segunda etapa foi um ajuste posicional de um dos jogadores para corrigir onde estávamos sendo mais vulneráveis. Conseguimos corrigir, ainda contra 11 e contra 10 ficou mais fácil teoricamente para nós. Mas ainda, contra 11 anulamentos. Não tiveram nenhuma chance. E a força mental da equipe. É muito importante, manter o foco, a equipe ligada. Não quebrar a equipe era importante. Sei que era natural que pudesse acontecer, mas foi importante ter esse foco para que todos em campo não deixassem a equipe quebrar – analisou o comandante.

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Artur Jorge no banco do Beira-Rio
Artur Jorge no banco do Beira-Rio (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Internacional x Cruzeiro

O jogo começou agitado no Beira-Rio, com o Internacional finalizando duas vezes em dois minutos. A melhor chance, porém, foi do Cruzeiro. Otávio cobrou tiro de meta e encontrou Gabriel Pec no ataque, que finalizou em cima de Anthoni. Kaio Jorge tentou no rebote, mas Mercado salvou em cima da linha. Quando o camisa 19 recebeu em velocidade, aos 11 minutos, tocou na esquerda do arqueiro colorado e marcou 1 a 0. Em desvantagem, os gaúchos avançaram e forçaram dois erros do goleiro Otávio, mas Fagner e Jonathan Jesus o defenderam.

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Na volta dos vestiários, Anthoni salvou o Internacional logo aos cinco minutos. Sinisterra recebeu livre dentro da área, mas o arqueiro fez defesa de futsal na finalização do atacante. Aos 13 minutos, a situação dos gaúchos piorou quando Vitão cometeu falta dura em Gabriel Pec e foi expulso.

Jogadores do Cruzeiro comemoram gol no Beira-Rio
Jogadores do Cruzeiro comemoram gol no Beira-Rio (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Minutos depois, o Cruzeiro fez 2 a 0. Mateus Henrique insistiu em jogada na entrada da área, abriu para Fagner, que passou para Matheus Pereira, que driblou a defesa e chutou cruzado para ampliar. Com um jogador a menos, o Internacional sofreu pressão maior, mas não conseguiu finalizar bem as jogadas. Quando Carbonero teve espaço na pequena área após jogada de Bernabei e chute de Matheus Bahia, tocou com classe na saída de Otávio.

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