Matheus Pereira celebra 'vitória gigante' do Cruzeiro, mas faz alerta
O camisa 10 marco o segundo gol da Raposa no jogo
O Cruzeiro voltou da intertemporada com uma vitória importante pelo Brasileirão. Na noite desta quarta-feira (22), a equipe venceu o Internacional no Beira-Rio por 2 a 1. Autor do segundo gol do time, Matheus Pereira celebrou o resultado, mas alertou para o sofrimento desnecessário no fim.
– O primeiro tempo foi um pouco mais difícil. Erramos alguns passes e tivemos dificuldades na construção. Melhoramos na etapa final e poderíamos ter feito três ou quatro gols. Tivemos chances para isso. Sofremos no fim, mas essa vitória é muito importante. Não vencíamos aqui há 16 anos. É fundamental essa retomada, conseguir essa vitória que traz mais confiança para domingo – disse o jogador em entrevista ao canal Premiere.
Com o resultado, o Cabuloso chegou à sétima colocação, com 27 pontos. Após a vitória, Matheus Pereira destacou que a equipe segue mirando a parte de cima da tabela.
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– Temos que olhar sempre para cima. O campeonato é difícil, com pontuações muito próximas. Mas é importante continuar trabalhando e pontuando para colocar o Cruzeiro na posição que merece – comentou.
Internacional x Cruzeiro
O jogo começou agitado no Beira-Rio, com o Internacional finalizando duas vezes em dois minutos. A melhor chance, porém, foi do Cruzeiro. Otávio cobrou tiro de meta e encontrou Gabriel Pec no ataque, que finalizou em cima de Anthoni. Kaio Jorge tentou no rebote, mas Mercado salvou em cima da linha. Quando o camisa 19 recebeu em velocidade, aos 11 minutos, tocou na esquerda do arqueiro colorado e marcou 1 a 0. Em desvantagem, os gaúchos avançaram e forçaram dois erros do goleiro Otávio, mas Fagner e Jonathan Jesus o defenderam.
Na volta dos vestiários, Anthoni salvou o Internacional logo aos cinco minutos. Sinisterra recebeu livre dentro da área, mas o arqueiro fez defesa de futsal na finalização do atacante. Aos 13 minutos, a situação dos gaúchos piorou quando Vitão cometeu falta dura em Gabriel Pec e foi expulso.
Minutos depois, o Cruzeiro fez 2 a 0. Mateus Henrique insistiu em jogada na entrada da área, abriu para Fagner, que passou para Matheus Pereira, que driblou a defesa e chutou cruzado para ampliar. Com um jogador a menos, o Internacional sofreu pressão maior, mas não conseguiu finalizar bem as jogadas. Quando Carbonero teve espaço na pequena área após jogada de Bernabei e chute de Matheus Bahia, tocou com classe na saída de Otávio.
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