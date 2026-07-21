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Kaio Jorge completa dois anos de Cruzeiro; confira marcas atingidas pelo atacante

O artilheiro já disputou 100 partidas pela Raposa

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
21/07/2026 17:11
Atualizado há 1 minutos
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Kaio Jorge comemora gol pelo Cruzeiro
Kaio Jorge comemora gol pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Nesta terça-feira (21), Kaio Jorge completa dois anos pelo Cruzeiro. Desde que chegou à Toca da Raposa II, o atacante construiu uma trajetória de protagonismo, gols, títulos e recordes, consolidando-se como uma das principais referências da equipe e um dos maiores ídolos da torcida celeste.

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    • Ao longo desses dois anos, Kaio colecionou feitos expressivos. Tornou-se o maior artilheiro do Cruzeiro no Novo Mineirão, com 31 gols, foi o principal goleador do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil em 2025, artilheiro do Campeonato Mineiro de 2026 e encerrou um jejum de 55 anos ao colocar novamente um jogador do Cruzeiro como líder de gols do Brasileirão, feito que não acontecia desde Tostão, em 1970.

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    O desempenho individual também foi reconhecido com premiações importantes. Kaio Jorge foi eleito duas vezes o melhor jogador do mês do Campeonato Brasileiro e, devido à boa fase, recebeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira, participando dos amistosos contra o Chile em setembro do ano passado.

    Kaio Jorge comemora gol pelo Cruzeiro
    Kaio Jorge comemora gol pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    Além do brilho individual, o atacante teve participação decisiva na conquista do Campeonato Mineiro de 2026, reforçando sua importância em uma trajetória marcada por regularidade, liderança técnica e identificação com a camisa celeste. Com dois anos de Cruzeiro, Kaio Jorge segue escrevendo seu nome entre os grandes atacantes da história recente do clube e ampliando um legado construído com gols, títulos e protagonismo.

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    ➡️100 jogos de Kaio Jorge: relembre momentos marcantes do atacante do Cruzeiro

    100 jogos de Kaio Jorge pelo Cruzeiro

    Em 100 partidas oficiais, o camisa 19 soma 46 gols e 14 assistências, participando diretamente de 60 gols do Cruzeiro, além de registrar 49 vitórias e 59% de aproveitamento no período. Os números refletem o impacto do atacante desde sua chegada à Toca da Raposa.

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