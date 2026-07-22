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Gabriel Pec leva entrada dura, deixa jogo e preocupa Cruzeiro

O atacante fez seu primeiro jogo oficial pela Raposa

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
22/07/2026 23:18
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Gabriel Pec deitado no chão recebendo atendimento
Gabriel Pec deitado no chão recebendo atendimento (Foto: Reprodução Premiere)

Logo em sua estreia em jogos oficiais pelo Cruzeiro, Gabriel Pec deixou o gramado do Beira-Rio lesionado. O atacante foi atingido por Vitor Gabriel no segundo tempo do duelo contra o Internacional e saiu do jogo com apoio de membros da comissão técnica.

O lance ocorreu aos 13 minutos da etapa complementar, em jogada de contra-ataque celeste. O atacante avançava pelo meio quando o defensor colorado o atingiu com um carrinho.

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Gabriel Pec no Beira-Rio
Gabriel Pec no Beira-Rio (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Inicialmente, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza não considerou o lance grave e deixou a jogada seguir. Entretanto, ao perceber a gravidade, expulsou diretamente Vitor Gabriel.

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Gabriel Pec foi atendido no gramado e saiu do jogo com apoio de membros da comissão técnica, sem apoiar o pé esquerdo no chão. Apesar do susto, o atleta não foi levado ao hospital. Até o momento, o Cruzeiro não divulgou mais informações sobre o caso.

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Além da saída de Gabriel Pec, que preocupa para o próximo confronto, o Cruzeiro também não poderá contar com outros dois jogadores. Ainda na primeira etapa, o volante Gerson e o meio-campista Mateus Pereira receberam cartões amarelos e estão suspensos para o próximo jogo.

Por outro lado, a Raposa poderá contar com o retorno de Lucas Romero. O volante estava suspenso para a partida desta quarta-feira e deu lugar a Matheus Henrique.

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