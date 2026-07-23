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ANÁLISE: Cruzeiro reage bem a mudança do Inter e volta da intertemporada ainda mais vertical

A Raposa chegou à sétima posição do Campeonato Brasileiro

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
23/07/2026 10:45
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Jogadores do Cruzeiro comemorando
Jogadores do Cruzeiro comemorando (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

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Na última quarta-feira (22), o Cruzeiro fez seu primeiro jogo depois da intertemporada e também sem dois titulares (Kaiki e Christian). Com as alterações, a Raposa aparentou estar ainda mais vertical, principalmente pelas características de Gabriel Pec.

Outra mudança significativa na equipe foi a entrada de Matheus Henrique no lugar de Lucas Romero, suspenso. No Beira-Rio, o camisa 7 teve papel importante na criação e na defesa. Além de iniciar as jogadas e dar ritmo ao time, ele também recuava para formar uma linha de cinco defensores e desarmava as ações adversárias de olho no setor ofensivo.

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Diferente do que ocorria no primeiro semestre, os jogadores comandados por Artur Jorge pressionaram a saída de bola adversária com cinco atletas e não seis. Na construção, o modelo seguiu o mesmo, com dois jogadores mais um (Gerson ou Matheus Henrique).

Destaque nos amistosos do Cruzeiro, Sinisterra fez uma partida discreta no Beira-Rio. Enquanto isso, Kaio Jorge e Gabriel Pec atuaram muito em transições. Porém, o camisa 19 seguiu com liberdade no setor ofensivo.

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Como Cruzeiro reagiu a mudança no Internacional e expulsão

Diferente do 4-4-2 usado no primeiro semestre, o Internacional entrou em campo com um 3-5-2, mas é importante destacar que Félix Torres, zagueiro pela direita, já atuou como lateral, e Luiz Felipe (lateral-esquerdo) estava presente. Com isso, o time tinha variações dentro do próprio esquema.

Com o acúmulo de jogadores de meio-campo, o Cruzeiro se defendeu em linha de cinco, com Matheus Henrique recuando, e Gabriel Pec e Kaio Jorge prontos para contra-atacar. Logo aos dois minutos, os dois atacantes tiveram suas primeiras oportunidades, e o camisa 19 marcou justamente em transição.

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Bruno Rodrigues e Matheus Henrique
Bruno Rodrigues e Matheus Henrique (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

No retorno do intervalo, a Raposa se manteve melhor no jogo, mas a superioridade aumentou quando Vitão foi expulso. Com a lesão de Gabriel Pec, Artur Jorge colocou Bruno Rodrigues. Assim, Fagner ganhou mais espaço para dar profundidade ao time, enquanto o camisa 9 atuou mais centralizado.

Defensivamente, o principal plano do Cruzeiro foi neutralizar Carbonero, um dos principais jogadores do Internacional. O atacante sofreu quatro faltas e aplicou três cartões amarelos nos jogadores celestes (Fagner, Gerson e Jonathan Jesus).

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O gol sofrido foi mais um acaso do que uma jogada elaborada. Matheus Bahia chutou, a bola bateu no camisa 7, que mesmo marcado teve calma para tocar por cobertura na saída de Otávio.

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