Dê suas notas: Cruzeiro supera Internacional fora de casa e sobe na tabela do Brasileirão Clube mineiro ganhou fora de casa com gols de Kaio Jorge e Matheus Pereira

O Cruzeiro derrotou o Internacional por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (22), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto, realizado no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, marcou o retorno das equipes após o período de intertemporada e resultou na ascensão da Raposa para a sétima colocação, com 27 pontos. Os gols da vitória mineira foram anotados pelos atacantes Kaio Jorge e Matheus Pereira, enquanto Carbonero descontou para o time gaúcho, que permanece no 14º lugar da competição.

O Internacional iniciou o duelo com postura ofensiva, finalizando com perigo duas vezes logo nos primeiros dois minutos da etapa inicial. Contudo, a reação veio do lado visitante aos 11 minutos, quando Kaio Jorge aproveitou uma jogada de velocidade para superar o goleiro Anthoni e abrir o placar. Mesmo em desvantagem, o Colorado buscou o empate e pressionou a saída de bola do goleiro Otávio, que cometeu erros na reposição, mas foi auxiliado pelas intervenções defensivas de Fagner e Jonathan Jesus.

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O cenário da partida mudou drasticamente aos 13 minutos do segundo tempo, quando Victor Gabriel recebeu cartão vermelho direto após uma entrada dura sobre o atacante Gabriel Pec. Com a superioridade numérica, o Cruzeiro ampliou a vantagem aos 20 minutos, em jogada iniciada por Mateus Henrique que terminou com finalização cruzada de Matheus Pereira. O time comandado por Paulo Pezzolano conseguiu diminuir a diferença aos 38 minutos, quando Carbonero aproveitou assistência de Bernabei para balançar as redes, mas não houve forças para buscar a igualdade nos minutos finais.

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Gabriel Pec sentiu, foi substituído e preocupa

Gabriel Pec deitado no chão recebendo atendimento (Foto: Reprodução Premiere)

Apesar do resultado positivo fora de casa, o Cruzeiro deixou o gramado com uma preocupação referente à condição física de Gabriel Pec. O atleta precisou ser retirado da partida após o lance da expulsão de Vitão e foi encaminhado aos vestiários sem conseguir apoiar o pé esquerdo no chão. No aspecto técnico, o volante Mateus Henrique foi destacado como peça fundamental no esquema do técnico Artur Jorge, sendo elogiado pela eficiência na transição entre defesa e ataque e pela participação direta na construção do segundo gol celeste.

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