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Confira escalação do Cruzeiro contra o Internacional

O Cruzeiro enfrenta o Internacional pela 19ª rodada do Brasileirão

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
22/07/2026 20:33
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Camisa do Cruzeiro no Beira-Rio
Camisa do Cruzeiro no Beira-Rio (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

O Cruzeiro divulgou a escalação definida pelo técnico Artur Jorge para o duelo contra o Internacional. Para o confronto, a Raposa não terá três jogadores do time titular do primeiro semestre.

Christian e Kaiki foram negociados pelo Cabuloso com Krasnodar-RUS e Como-ITA, respectivamente. Para suas vagas, a diretoria contratou Gabriel Rojas e Gabriel Pec.

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Além deles, o técnico Artur Jorge também não poderá contar com o volante Lucas Romero, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

Com todas as mudanças, a escalação do Cruzeiro é a seguinte: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira; Sinisterra, Gabriel Pec e Kaio Jorge.

Artur Jorge definiu a escalação do Cruzeiro
Artur Jorge definiu a escalação do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Cruzeiro x Internacional

Internacional e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília). As equipes duelam pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere (canal fechado) e da TV Globo (canal aberto).

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O Colorado chega para o confronto com uma dúvida no gol. No início da semana, o goleiro Rochet voltou a treinar em campo e é opção para o técnico Paulo Pezzolano. Durante o período de férias, o comandante uruguaio destacou a preparação física do elenco para o retorno ao Brasileirão.

Do outro lado, o Cruzeiro tem duas mudanças no time titular. Durante a intertemporada, Artur Jorge perdeu Kaiki e Christian. Foram contratados Gabriel Pec e Gabriel Rojas.

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Na pausa para a Copa do Mundo, a Raposa fez dois amistosos e dois jogos-treino. A equipe venceu Defensor-URU por 2 a 0, perdeu para o Grêmio por 3 a 1 e ganhou do Ipatinga e São Caetano.

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