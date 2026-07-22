Confira escalação do Cruzeiro contra o Internacional
O Cruzeiro enfrenta o Internacional pela 19ª rodada do Brasileirão
O Cruzeiro divulgou a escalação definida pelo técnico Artur Jorge para o duelo contra o Internacional. Para o confronto, a Raposa não terá três jogadores do time titular do primeiro semestre.
Christian e Kaiki foram negociados pelo Cabuloso com Krasnodar-RUS e Como-ITA, respectivamente. Para suas vagas, a diretoria contratou Gabriel Rojas e Gabriel Pec.
Além deles, o técnico Artur Jorge também não poderá contar com o volante Lucas Romero, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo.
Com todas as mudanças, a escalação do Cruzeiro é a seguinte: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira; Sinisterra, Gabriel Pec e Kaio Jorge.
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Cruzeiro x Internacional
Internacional e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília). As equipes duelam pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere (canal fechado) e da TV Globo (canal aberto).
O Colorado chega para o confronto com uma dúvida no gol. No início da semana, o goleiro Rochet voltou a treinar em campo e é opção para o técnico Paulo Pezzolano. Durante o período de férias, o comandante uruguaio destacou a preparação física do elenco para o retorno ao Brasileirão.
Do outro lado, o Cruzeiro tem duas mudanças no time titular. Durante a intertemporada, Artur Jorge perdeu Kaiki e Christian. Foram contratados Gabriel Pec e Gabriel Rojas.
Na pausa para a Copa do Mundo, a Raposa fez dois amistosos e dois jogos-treino. A equipe venceu Defensor-URU por 2 a 0, perdeu para o Grêmio por 3 a 1 e ganhou do Ipatinga e São Caetano.
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