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Destaque em vitória do Cruzeiro, Kaio Jorge fala sobre situação física: 'Quase 100%'

O atacante sofreu com uma pubalgia no primeiro semestre

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
23/07/2026 01:05
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Kaio Jorge comemorando gol do Cruzeiro
Kaio Jorge comemorando gol do Cruzeiro (Foto: Lucas Bubols)

Depois de um primeiro semestre turbulento por conta de uma pubalgia, Kaio Jorge voltou em alta para a segunda metade da temporada, marcando na vitória do Cruzeiro por 2 a 1 contra o Internacional. Na zona mista, após a partida, o atacante falou sobre sua situação física e disse que está quase totalmente recuperado.

– Não somos máquinas. Sempre temos algum problema. Mas estou me sentindo melhor. Esta segunda metade de ano será dura, com muitos jogos. Estou me sentindo melhor. Só preciso ajustar a questão da carga. Um jogo atrás do outro pode causar algum desconforto. Mas hoje tive arrancadas; fui aquele Kaio que a torcida está acostumada a ver. Fico feliz por ter feito o gol e ajudado meus companheiros – comentou.

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– Me sinto melhor. Estou quase 100%, mas ainda não 100%. Falta pouco; é preciso ajustar a carga para continuar jogando bem o restante da temporada. Hoje, o campo estava pesado, a grama com um pouco de lama. Na TV parece lindo, mas lá dentro é difícil. Vamos ajustando para que tudo dê certo – disse Kaio Jorge.

Kaio Jorge voltando a ser o atacante que a torcida do Cruzeiro gosta?

O atacante destacou que contra o Internacional pode atuar do jeito que gosta, atacando espaço em velocidade.

– Do jeito que eu gosto e o torcedor também. Essa é minha melhor versão, jogando em contra-ataques. Facilita meu estilo de jogo. Nosso jogo é mais elaborado, mas sempre que podemos jogar em contra-ataque, ajuda a engrenar novamente – ressaltou Kaio Jorge.

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Internacional Cruzeiro pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026
Jogadores do Cruzeiro comemoram gol no Beira-Rio (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

– Quando o Fagner deu o lançamento, eu já estava olhando para os zagueiros. Me posicionei para correr; em velocidade, dificilmente perco. Fiquei cara a cara com o goleiro e defini bem o canto – explicou o jogador sobre o lance do gol.

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