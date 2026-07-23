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Gabriel Pec tem fratura detectada e vira desfalque no Cruzeiro

O atacante fazia sua estreia pelo Cruzeiro

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
23/07/2026 10:03
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Gabriel Pec deixando jogo do Cruzeiro
Gabriel Pec deixando jogo do Cruzeiro (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Depois das imagens que assustaram os torcedores do Cruzeiro, Gabriel Pec teve constatada uma lesão na perna esquerda. Com isso, o atacante será desfalque nas próximas partidas da Raposa na temporada.

Segundo apuração do Lance!, o jogador passou por exames de imagem nesta quinta-feira (23) e teve constatada uma fratura na tíbia da perna esquerda. Ele ainda passará por outros exames para definir o planejamento para recuperação.

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No momento do lance, o sangue na perna do camisa 77 assustou. Apesar de ter deixado o lance seguir, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza aplicou cartão vermelho para Vitor Gabriel, autor da entrada perigosa.

Gabriel Pec deitado no chão recebendo atendimento
Gabriel Pec deitado no chão recebendo atendimento (Foto: Reprodução Premiere)

Apesar do susto, Gabriel Pec não precisou ser levado ao hospital, e as primeiras informações do Cruzeiro foram tranquilizadoras. Até Matheus Henrique afirmou na zona mista que aparentemente não havia lesão.

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– Em um primeiro momento, parece que não há fratura. Mas é triste. Um jogador que acabou de chegar, um menino do bem. Esperamos uma recuperação o mais rápida possível. Contra o Botafogo, acho difícil, mas espero que (o Gabriel Pec) volte o quanto antes – disse Matheus Henrique.

➡️ Matheus Henrique fala sobre lesão de Pec e critica arbitragem de Inter x Cruzeiro

A informação da lesão de Gabriel Pec foi divulgada inicialmente pelo Central da Toca e confirmada pela reportagem do Lance!.

O lance da lesão de Gabriel Pec em Inter x Cruzeiro

O lance ocorreu aos 13 minutos da etapa complementar, em jogada de contra-ataque celeste. O atacante avançava pelo meio quando o defensor colorado o atingiu com um carrinho.

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Gabriel Pec foi atendido no gramado e saiu do jogo com apoio de membros da comissão técnica, sem apoiar o pé esquerdo no chão. Apesar do susto, o atleta não foi levado ao hospital. Até o momento, o Cruzeiro não divulgou mais informações sobre o caso.

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