Internacional x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
As equipes se enfrentam no Beira-Rio nesta quarta-feira
Internacional e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão de Premiere (canal fechado) e TV Globo (canal aberto).
Ficha do jogo
O Colorado chega para o duelo com uma dúvida no gol. No início da semana, o goleiro Rochet voltou a treinar em campo e é opção para o técnico Paulo Pezzolano. Durante o período de férias, o comandante uruguaio destacou a preparação física do elenco para o retorno ao Brasileirão.
No período preparatório, a equipe fez três partidas, todas sem público, diferente da Raposa, que enfrentou Defensor e Grêmio com presença de torcida. O Colorado venceu Coritiba por 1 a 0, Cerro Largo-URU por 2 a 0 e Caxias por 4 a 0, sendo o confronto contra os gaúchos seu último teste, na sexta-feira.
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Do outro lado, o Cruzeiro tem duas mudanças no time titular. Durante a intertemporada, Artur Jorge perdeu Kaiki e Christian. Foram contratados Gabriel Pec e Gabriel Rojas. Ambos podem estrear oficialmente, já que o argentino é o principal no setor e Arroyo, concorrente de Pec, deve voltar apenas contra o Botafogo.
Na pausa para a Copa do Mundo, a Raposa fez dois amistosos e dois jogos-treino. A equipe bateu Defensor-URU por 2 a 0, perdeu para o Grêmio por 3 a 1 e venceu Ipatinga e São Caetano.
Confira as informações do jogo entre Internacional x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X CRUZEIRO
BRASILEIRÃO - 18ª RODADA
📆 Data e horário: Quarta-feira, 21 de julho, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado) e TV Globo (canal aberto)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
📺 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)
Anthoni (Rochet); Bruno Gomes, Mercado, Gabriel, Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Alan Patrick; Vitino, Carbonero, Alerrandro
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira; Gabriel Pec, Kaio Jorge, Sinisterra
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