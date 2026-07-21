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Internacional x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

As equipes se enfrentam no Beira-Rio nesta quarta-feira

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
21/07/2026 11:35
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Internacional x Cruzeiro
Internacional x Cruzeiro (Foto: Arte Lance!)

Internacional e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão de Premiere (canal fechado) e TV Globo (canal aberto).

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    • Ficha do jogo

    Escudo do Cruzeiro
    CRU
    Escudo do Internacional
    INT
    19ª rodada
    Campeonato Brasileiro
    Data e Hora
    Quarta-feira, 21, de julho, às 21h30 (de Brasília)
    Local
    Beira-Rio, Porto Alegre-RS
    Árbitro
    Flavio Rodrigues de Souza (SP)
    Assistentes
    Neuza Ines Back (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
    Var
    Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
    Onde assistir

    O Colorado chega para o duelo com uma dúvida no gol. No início da semana, o goleiro Rochet voltou a treinar em campo e é opção para o técnico Paulo Pezzolano. Durante o período de férias, o comandante uruguaio destacou a preparação física do elenco para o retorno ao Brasileirão.

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    No período preparatório, a equipe fez três partidas, todas sem público, diferente da Raposa, que enfrentou Defensor e Grêmio com presença de torcida. O Colorado venceu Coritiba por 1 a 0, Cerro Largo-URU por 2 a 0 e Caxias por 4 a 0, sendo o confronto contra os gaúchos seu último teste, na sexta-feira.

    Paulo Pezzolano comanda treinamento no Inter
    Paulo Pezzolano comanda treinamento no Inter (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

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    Do outro lado, o Cruzeiro tem duas mudanças no time titular. Durante a intertemporada, Artur Jorge perdeu Kaiki e Christian. Foram contratados Gabriel Pec e Gabriel Rojas. Ambos podem estrear oficialmente, já que o argentino é o principal no setor e Arroyo, concorrente de Pec, deve voltar apenas contra o Botafogo.

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    Na pausa para a Copa do Mundo, a Raposa fez dois amistosos e dois jogos-treino. A equipe bateu Defensor-URU por 2 a 0, perdeu para o Grêmio por 3 a 1 e venceu Ipatinga e São Caetano.

    Artur Jorge em amistoso contra o Grêmio
    Artur Jorge em amistoso contra o Grêmio (Foto: Gustavo Aleixo)

    Confira as informações do jogo entre Internacional x Cruzeiro

    ✅ FICHA TÉCNICA
    INTERNACIONAL X CRUZEIRO
    BRASILEIRÃO - 18ª RODADA

    📆 Data e horário: Quarta-feira, 21 de julho, às 21h30 (de Brasília)
    📍 Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
    📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado) e TV Globo (canal aberto)

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    ARBITRAGEM
    🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
    🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
    📺 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

    ⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)
    Anthoni (Rochet); Bruno Gomes, Mercado, Gabriel, Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Alan Patrick; Vitino, Carbonero, Alerrandro

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    CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
    Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira; Gabriel Pec, Kaio Jorge, Sinisterra

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