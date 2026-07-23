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Cruzeiro confirma lesão de Gabriel Pec; atacante passará por cirurgia

O jogador deixou a partida após entrada forte de Vitor Gabriel

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
23/07/2026 11:22
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Gabriel Pec deitado no chão após entrada forte
Gabriel Pec deitado no chão após entrada forte (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

Com uma lesão na tíbia, o atacante Gabriel Pec terá que passar por cirurgia. Na manhã desta quinta-feira (23), o jogador do Cruzeiro passou por uma bateria de exames em Belo Horizonte que constataram a gravidade do problema.

Segundo nota emitida pelo clube, o jogador terá que ser submetido a intervenção cirúrgica para corrigir a lesão. O procedimento será conduzido pelos médicos da Raposa.

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– O Cruzeiro informa que o atleta Gabriel Pec realizou exames na manhã desta quinta-feira, em Belo Horizonte, quando foi constatada uma fratura na tíbia da perna esquerda, ocorrida devida a dura falta sofrida no segundo tempo da partida contra o Internacional. A indicação para o caso é de tratamento cirúrgico, que será realizado pelos médicos do Cruzeiro, no hospital Orizonti, nos próximos dias. Desejamos uma pronta recuperação para que volte o mais breve possível aos gramados, Pec! – informou o clube.

No momento do lance, o sangue na perna do camisa 77 assustou. Apesar de ter deixado a jogada seguir, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza aplicou cartão vermelho para Vitor Gabriel, autor da entrada perigosa.

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Apesar do susto, Gabriel Pec não precisou ser levado ao hospital, e as primeiras informações do Cruzeiro foram tranquilizadoras. Até Matheus Henrique afirmou na zona mista que aparentemente não havia lesão.

Gabriel Pec deixando jogo do Cruzeiro
Gabriel Pec deixando jogo do Cruzeiro (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

O lance da lesão de Gabriel Pec em Inter x Cruzeiro

O lance ocorreu aos 13 minutos da etapa complementar, em jogada de contra-ataque celeste. O atacante avançava pelo meio quando o defensor colorado o atingiu com um carrinho.

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Gabriel Pec foi atendido no gramado e saiu da partida com apoio de membros da comissão técnica, sem apoiar o pé esquerdo no chão. Apesar do susto, o atleta não foi levado ao hospital. Até o momento, o Cruzeiro não divulgou mais informações sobre o caso.

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