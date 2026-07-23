Cruzeiro confirma lesão de Gabriel Pec; atacante passará por cirurgia O jogador deixou a partida após entrada forte de Vitor Gabriel

Com uma lesão na tíbia, o atacante Gabriel Pec terá que passar por cirurgia. Na manhã desta quinta-feira (23), o jogador do Cruzeiro passou por uma bateria de exames em Belo Horizonte que constataram a gravidade do problema.

Segundo nota emitida pelo clube, o jogador terá que ser submetido a intervenção cirúrgica para corrigir a lesão. O procedimento será conduzido pelos médicos da Raposa.

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– O Cruzeiro informa que o atleta Gabriel Pec realizou exames na manhã desta quinta-feira, em Belo Horizonte, quando foi constatada uma fratura na tíbia da perna esquerda, ocorrida devida a dura falta sofrida no segundo tempo da partida contra o Internacional. A indicação para o caso é de tratamento cirúrgico, que será realizado pelos médicos do Cruzeiro, no hospital Orizonti, nos próximos dias. Desejamos uma pronta recuperação para que volte o mais breve possível aos gramados, Pec! – informou o clube.

No momento do lance, o sangue na perna do camisa 77 assustou. Apesar de ter deixado a jogada seguir, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza aplicou cartão vermelho para Vitor Gabriel, autor da entrada perigosa.

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Apesar do susto, Gabriel Pec não precisou ser levado ao hospital, e as primeiras informações do Cruzeiro foram tranquilizadoras. Até Matheus Henrique afirmou na zona mista que aparentemente não havia lesão.

Gabriel Pec deixando jogo do Cruzeiro (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

O lance da lesão de Gabriel Pec em Inter x Cruzeiro

O lance ocorreu aos 13 minutos da etapa complementar, em jogada de contra-ataque celeste. O atacante avançava pelo meio quando o defensor colorado o atingiu com um carrinho.

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Gabriel Pec foi atendido no gramado e saiu da partida com apoio de membros da comissão técnica, sem apoiar o pé esquerdo no chão. Apesar do susto, o atleta não foi levado ao hospital. Até o momento, o Cruzeiro não divulgou mais informações sobre o caso.

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