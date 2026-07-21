Cruzeiro anuncia empréstimo de Lautaro Díaz para o Racing
O atacante chegou à Toca da Raposa II em 2024
O Cruzeiro anunciou, na tarde desta terça-feira (21), o empréstimo de Lautaro Díaz para o Racing, da Argentina. O jogador acertou contrato de uma temporada com os argentinos.
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– O Cruzeiro informa que chegou a um acordo com o Racing-ARG para o empréstimo do atleta Lautaro Díaz pelo período de um ano. Desejamos sucesso ao atacante neste novo desafio em sua trajetória! – publicou o clube em suas redes sociais.
Na última semana, a Raposa encaminhou a negociação com os argentinos pelo atleta. O atacante chega ao clube argentino por empréstimo até o meio de 2027, com opção de compra. Vale lembrar que a Raposa é dona de 70% dos direitos econômicos do atleta.
Caso o Racing deseje manter Lautaro Díaz na próxima temporada, deverá investir cerca de 2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 10,1 milhões na cotação atual).
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Rescisão de Lautaro Díaz com o Santos
O Santos acertou a rescisão do contrato de empréstimo do atacante argentino Lautaro Díaz em 11 de julho. O vínculo do jogador com o Peixe era válido até 31 de julho de 2026, mas foi encerrado antecipadamente.
O atacante chegará ao clube argentino para jogar ao lado de Maravilla Martinez ou até mesmo ser sua reposição no elenco.
Carreira de Lautaro Díaz
Natural de Buenos Aires, Lautaro Díaz iniciou a carreira no Estudiantes de Caseros e também defendeu o Villa Dálmine, ambos da Argentina. Em seguida, transferiu-se para o Independiente del Valle, do Equador, onde viveu o melhor momento da trajetória, conquistando a Copa Sul-Americana de 2022, a Recopa Sul-Americana de 2023 e a Supercopa do Equador de 2023.
Na sequência, foi contratado pelo Cruzeiro, clube pelo qual disputou 42 partidas e marcou quatro gols. O atacante tem contrato com a equipe mineira até o meio de 2028.
Emprestado ao Santos, o atacante também não teve bom desempenho, com 34 partidas disputadas, quatro gols marcados e duas assistências.
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