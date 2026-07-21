Cruzeiro anuncia empréstimo de Lautaro Díaz para o Racing O atacante chegou à Toca da Raposa II em 2024

O Cruzeiro anunciou, na tarde desta terça-feira (21), o empréstimo de Lautaro Díaz para o Racing, da Argentina. O jogador acertou contrato de uma temporada com os argentinos.

– O Cruzeiro informa que chegou a um acordo com o Racing-ARG para o empréstimo do atleta Lautaro Díaz pelo período de um ano. Desejamos sucesso ao atacante neste novo desafio em sua trajetória! – publicou o clube em suas redes sociais.

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Na última semana, a Raposa encaminhou a negociação com os argentinos pelo atleta. O atacante chega ao clube argentino por empréstimo até o meio de 2027, com opção de compra. Vale lembrar que a Raposa é dona de 70% dos direitos econômicos do atleta.

Caso o Racing deseje manter Lautaro Díaz na próxima temporada, deverá investir cerca de 2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 10,1 milhões na cotação atual).

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Rescisão de Lautaro Díaz com o Santos

O Santos acertou a rescisão do contrato de empréstimo do atacante argentino Lautaro Díaz em 11 de julho. O vínculo do jogador com o Peixe era válido até 31 de julho de 2026, mas foi encerrado antecipadamente.

O atacante chegará ao clube argentino para jogar ao lado de Maravilla Martinez ou até mesmo ser sua reposição no elenco.

Lautaro Díaz disputou 34 jogos pelo clube (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Carreira de Lautaro Díaz

Natural de Buenos Aires, Lautaro Díaz iniciou a carreira no Estudiantes de Caseros e também defendeu o Villa Dálmine, ambos da Argentina. Em seguida, transferiu-se para o Independiente del Valle, do Equador, onde viveu o melhor momento da trajetória, conquistando a Copa Sul-Americana de 2022, a Recopa Sul-Americana de 2023 e a Supercopa do Equador de 2023.

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Na sequência, foi contratado pelo Cruzeiro, clube pelo qual disputou 42 partidas e marcou quatro gols. O atacante tem contrato com a equipe mineira até o meio de 2028.

Emprestado ao Santos, o atacante também não teve bom desempenho, com 34 partidas disputadas, quatro gols marcados e duas assistências.

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