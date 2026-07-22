Cruzeiro vence o Internacional em jogo movimentado no Beira-Rio A Raposa ficou com um jogador a mais depois de entrada dura de Vitão em Pec

No retorno da intertemporada, o Cruzeiro venceu o Internacional por 2 a 1 no Beira-Rio, na noite desta quarta-feira (22), em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão. A Raposa abriu 2 a 0 com gols de Matheus Pereira e Kaio Jorge, mas o Colorado diminuiu com Carbonero.

Com o resultado, o Cabuloso chegou à sétima posição, com 27 pontos conquistados. Enquanto isso, os gaúchos permaneceram na 14ª colocação, com 21 pontos.

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Cruzeiro leva a melhor em primeiro tempo movimentado

O jogo começou agitado no Beira-Rio, com o Internacional finalizando duas vezes em dois minutos. A melhor chance, porém, foi do Cruzeiro. Otávio cobrou tiro de meta e encontrou Gabriel Pec no ataque, que chutou em cima de Anthoni. Kaio Jorge tentou no rebote, mas Mercado salvou em cima da linha. Quando o camisa 19 recebeu em velocidade, aos 11 minutos, tocou na esquerda do arqueiro colorado e fez 1 a 0. Atrás no placar, os gaúchos avançaram e forçaram dois erros do goleiro Otávio, mas Fagner e Jonathan Jesus o salvaram.

Jogadores do Cruzeiro comemoram gol no Beira-Rio contra o Internacional (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Cruzeiro sai com a vitória e uma preocupação

Na volta dos vestiários, Anthoni salvou o Internacional logo aos cinco minutos. Sinisterra recebeu livre dentro da área, mas o arqueiro fez defesa de futsal em finalização do atacante. Aos 13 minutos, a situação dos gaúchos piorou quando Vitão deu entrada dura em Gabriel Pec e foi expulso.

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Minutos depois, o Cruzeiro fez 2 a 0. Mateus Henrique insistiu em jogada na entrada da área, abriu para Fagner, que passou para Matheus Pereira, que enganou a defesa e chutou cruzado para ampliar. Com um jogador a menos, o Internacional sofreu pressão maior, mas não conseguiu concluir as jogadas. Quando Carbonero teve espaço na pequena área após jogada de Bernabei e chute de Matheus Bahia, tocou com classe na saída de Otávio.

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Visão do Lance!

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Logo após a expulsão de Vitor Gabriel, o Cruzeiro ampliou o placar rapidamente. Em cinco minutos, Matheus Henrique teve boa postura na pressão na saída de bola adversária, passou para Fagner, que encontrou Matheus Pereira para colocar a Raposa em situação mais confortável.

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Deu aula 🏅

Matheus Henrique teve participação importante no esquema do Cruzeiro, tanto no ataque quanto na defesa. Depois de alguns erros na primeira etapa, foi fundamental na construção das jogadas, auxiliou a linha defensiva e participou do segundo gol.

Ficou abaixo 📉

Alerrandro, um dos principais destaques colorados no primeiro semestre, não aproveitou as chances que teve. No primeiro tempo, poderia ter aberto o placar, mas finalizou em cima de Jonathan Jesus.

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Não vou ver isso sozinho 😱

Com menos de 15 minutos em campo, Vitor Gabriel deu um carrinho imprudente em Gabriel Pec em lance de contra-ataque do Cruzeiro, tirou o adversário da partida e foi expulso diretamente. O atleta saiu do gramado chorando após o lance, enquanto o atacante celeste foi aos vestiários sem apoiar o pé esquerdo no chão.

✅ Ficha técnica

INTERNACIONAL 🆚 CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro - 19ª Rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de julho de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Beira-Rio, Porto Alegre-RS

🥅 Gols: Kaio Jorge, 11'/1°T (0-1), XXXXX, 11'/1°T (1-1), XXXXXX, 6'/2°T (2-1)

🟨 Cartões amarelos: Bernabei (INT); Gerson (CRU), Jonathan Jesus (CRU), Fagner (CRU), Matheus Pereira (CRU), Mateus Henrique (CRU),

🟥 Cartões vermelhos: Vitor Gabriel (INT)

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Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)

Anthoni; Félix Torres, Mercado (Vitor Gabriel) e Maripán; Bruno Gomes (Aguirre), Luiz Felipe (Matheus Bahia), Villagra (P. Paula), Vitinho e Bernabei e Carbonero; Alerrandro (Bruno Henrique)

Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; Fagner (William), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson (Wanderson), Matheus Pereira; Gabriel Pec (Bruno Rodrigues), Sinisterra (Lucas Silva), Kaio Jorge (Neyser)

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🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

📺 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

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