Gabriel Pec sofre lesão grave; veja vídeo Atacante sofreu lesão grave após carrinho no segundo tempo contra o Internacional

A vitória do Cruzeiro por 2 a 1 sobre o Internacional, no Beira-Rio, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, deixou um saldo amargo para a comissão técnica celeste. O atacante Gabriel Pec teve uma fratura na tíbia da perna esquerda constatada após exames de imagem realizados na manhã desta quinta-feira (23), em Belo Horizonte, e precisará passar por procedimento cirúrgico.

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O atleta se lesionou no segundo tempo da partida após sofrer uma entrada violenta em uma jogada de contra-ataque. No vídeo com os melhores momentos do confronto, a falta que originou a lesão do atacante acontece exatamente no minuto 1:47.

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O momento da lesão de Gabriel Pec e nota oficial do clube

A jogada fatídica ocorreu aos 13 minutos da etapa complementar. Gabriel Pec arrancava em velocidade pelo meio quando foi atingido por um carrinho duro do defensor colorado. O impacto assustou quem acompanhava o jogo devido à quantidade de sangue na perna do camisa 77, que deixou o gramado sem conseguir apoiar o pé esquerdo no chão.

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Gabriel Pec deitado no chão após entrada forte (Foto: Roberto Vinicius / AGIF / Folhapress)

Apesar da gravidade, a arbitragem comandada por Flávio Rodrigues de Souza deu vantagem na jogada inicial, mas retornou para aplicar o cartão vermelho direto a Vitor Gabriel pela entrada perigosa.

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Logo após o apito final em Porto Alegre, o cenário parecia menos grave. O jogador não precisou ser conduzido ao hospital de imediato e deixou o estádio com a delegação. Na zona mista, o volante Matheus Henrique chegou a relatar que a situação parecia sob controle, mas os exames detalhados em Belo Horizonte confirmaram a necessidade de intervenção cirúrgica conduzida pelo departamento médico cruzeirense.

Como foi a partida entre Internacional e Cruzeiro?

O jogo começou agitado no Beira-Rio, com o Internacional finalizando duas vezes em dois minutos. A melhor chance, porém, foi do Cruzeiro. Otávio cobrou tiro de meta e encontrou Gabriel Pec no ataque, que chutou em cima de Anthoni. Kaio Jorge tentou no rebote, mas Mercado salvou em cima da linha. Quando o camisa 19 recebeu em velocidade, aos 11 minutos, tocou na esquerda do arqueiro colorado e fez 1 a 0. Atrás no placar, os gaúchos avançaram e forçaram dois erros do goleiro Otávio, mas Fagner e Jonathan Jesus o salvaram.

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Na volta dos vestiários, Anthoni salvou o Internacional logo aos cinco minutos. Sinisterra recebeu livre dentro da área, mas o goleiro fez defesa de futsal em finalização do atacante. Aos 13 minutos, a situação dos gaúchos piorou quando Victor Gabriel deu entrada dura em Gabriel Pec e foi expulso.

Minutos depois, o Cruzeiro fez 2 a 0. Mateus Henrique insistiu em jogada na entrada da área, abriu para Fagner, que passou para Matheus Pereira, que enganou a defesa e chutou cruzado para ampliar. Com um jogador a menos, o Internacional tentou pressionar, mas não conseguia concluir as jogadas. Quando Carbonero teve espaço na pequena área após jogada de Bernabei e chute de Matheus Bahia, tocou com classe na saída de Otávio.

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