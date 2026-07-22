Análise: o que esperar de Internacional x Cruzeiro
As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (22), no Beira-Rio
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Internacional e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (22), em Porto Alegre, em partida que marcará o retorno das duas equipes após a Copa do Mundo. A noite no Beira-Rio deverá receber um confronto entre times objetivos e diretos.
Com dois treinadores enérgicos, colorados e celestes têm equipes que se destacam pelo jogo direto e veloz e não priorizam a posse de bola. No entanto, atuam com esquemas diferentes.
Como jogam as duas equipes?
Considerando as partidas antes da intertemporada, as formações são distintas, com o Cruzeiro atuando no 4-3-3 e o Internacional no 4-4-2. A ideia de ambos, porém, é a mesma: o jogo direto. Além disso, os dois times contam com jogadores criativos (Matheus Pereira e Alan Patrick), mas o meia celeste apresenta melhor fase.
Além de participar mais de gols e ser mais combativo, o camisa 10 da Raposa tem sido mais ativo no Brasileirão, com média de 62,2 ações com a bola por jogo, contra 46,7 de Alan Patrick.
No entanto, o jogo das duas equipes se desenvolve melhor em velocidade. Os dois não priorizam a posse, mas o Cruzeiro sabe se comportar melhor com ela. O Colorado tem boa associação para contra-ataques com três agentes principais: Carbonero, Bernabei e Alerrandro.
Alerrandro costuma ser alvo na saída de bola para fazer pivô e possibilitar que outro jogador encontre um dos dois companheiros citados em velocidade.
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Enquanto isso, o Cruzeiro também joga em velocidade, principalmente buscando Kaio Jorge como referência, com apoio dos pontas. O time comandado por Artur Jorge também consegue armar o jogo com os meio-campistas e deve ter reforço na construção das jogadas nesta quarta-feira, já que Matheus Henrique deve formar dupla de volantes com Gerson.
Com esse apoio maior dos meias, a dupla de zaga e os laterais terão que ficar atentos ao trio citado. Apesar de o Colorado explorar muito a transição ofensiva, sob Artur Jorge, o Cruzeiro sofreu apenas um gol em contra-ataque.
Letalidade será chave
Somando as três últimas vitórias e derrotas do Internacional no Brasileirão, a equipe cedeu em média mais de dez finalizações ao adversário, enquanto a Raposa, sob o comando do técnico português, tem precisado de 10,1 chutes para marcar em média.
As duas equipes têm problemas no jogo aéreo, o que indica que a partida deve se desenvolver mais pelas trocas de passes. Outra semelhança é que, quando trabalham com calma, costumam utilizar os lados do campo.
Um fator que pode desequilibrar o confronto entre Internacional e Cruzeiro é a letalidade mineira. A Raposa tem convertido as chances que cria de forma equilibrada, com 27 gols marcados em um recorte de 29,13 gols esperados (xG). Já no recorte das seis partidas coloradas mencionadas anteriormente, o clube sofreu mais gols do que seus adversários criaram nas derrotas.
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