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Matheus Henrique projeta retorno do Cruzeiro ao Brasileirão após intertemporada

O meia destacou ainda a importância da chegada dos reforços

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
22/07/2026 17:45
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Matheus Henrique em amistoso contra o Grêmio
Matheus Henrique em amistoso contra o Grêmio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Matheus Henrique projetou o reinício da temporada do Cruzeiro, nesta quarta-feira (22), contra o Internacional. O atleta destacou que o longo período de treinamentos foi crucial para colocar em prática as ideias de jogo do treinador, além de implementá-las.

– Sem dúvida esse tempo de preparação para o retorno aos jogos foi muito importante para entender as ideias do Artur e da comissão, e vamos colocar tudo em prática na volta dos campeonatos – analisou o meia em entrevista à Betnacional.

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– Mesmo treinando bastante, são nesses primeiros jogos que vamos adquirir o ritmo novamente, porém o objetivo é vencer. Conseguindo as vitórias e retomando a cadência de jogo, as coisas ficarão mais fáceis para o time – complementou.

– A expectativa está alta para mostrar ao torcedor tudo que foi trabalhado nesse período de treinamento intensivo. O time tem muita convicção nos conceitos apresentados pelo Mr. Artur Jorge – comentou.

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Matheus Henrique comemora vitória contra o Barcelona-EQU
Matheus Henrique comemora vitória contra o Barcelona-EQU (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O segundo confronto do Cruzeiro após a volta do Campeonato Brasileiro é contra o Botafogo, no próximo domingo (26). A partida será válida pela vigésima rodada, a primeira do returno, e acontecerá no Mineirão, com início previsto para as 16h (horário de Brasília).

Matheus Henrique fala sobre reforços contratados pelo Cruzeiro

Além de projetar o retorno do time aos jogos oficiais, o camisa 7 também comentou sobre os reforços da Raposa. Na intertemporada, o clube contratou Gabriel Rojas e Gabriel Pec.

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– É sempre bom contar com reforços, ainda mais jogadores de qualidade. O calendário aqui no Brasil exige muito, devido à quantidade de jogos e viagens, então é necessário ter um elenco grande e de alto nível como o Cruzeiro – disse.

participando diretamente de 60 gols do Cruzeiro, além de registrar 49 vitórias e 59% de aproveitamento no período. Os números refletem o impacto do atacante desde sua chegada à Toca da Raposa.

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