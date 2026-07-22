Veja gols em Internacional x Cruzeiro: Kaio Jorge, Matheus Pereira e Carbonero marcam
Equipes se enfrentam pela 19ª rodada do Brasileirão
O Cruzeiro saiu na frente do placar contra o Internacional, nesta quarta-feira (22), no Beira-Rio, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Kaio Jorge foi o responsável por abrir o placar no confronto no primeiro tempo. Na segunda etapa, o meia Matheus Pereira ampliou a vantagem.
➡️ Confira escalação do Cruzeiro contra o Internacional
O lance do atacante aconteceu aos onze minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o centroavante ganhou na velocidade de zagueiro Maripán para depois finalizar na saída do goleiro Anthoni.
Veja os gols abaixo:
➡️ Arboleda é escalado como titular do São Paulo, e torcida reage nas redes
kaio jorge é matador nato, não tem jeito pic.twitter.com/BdW8MBvYBN— out of context brasileirão (@oocbrsao) July 23, 2026
No segundo tempo, o Cruzeiro ficou com um jogador a mais aos 13 minutos, quando o zagueiro Victor Gabriel fez uma falta dura em Gabriel Pec. A falta fez o jogador da equipe celeste deixar o gramado. Cinco minutos depois, Matheus Pereira marcou o segundo gol do time mineiro.
🚨 GOOOL! Matheus Pereira!— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) July 23, 2026
Internacional 0 - [2] Cruzeiro pic.twitter.com/5Yya1jZnzi
Aos 37 minutos, o Internacional, mesmo com um jogador a menos, conseguiu diminuir a desvantagem no placar. O atacante Johan Carbonero foi o responsável por balançar as redes.
🚨 GOOOL! Johan Carbonero 🇨🇴!— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) July 23, 2026
Internacional [1] - 2 Cruzeiro pic.twitter.com/67SzsHSCgt
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique e saiba mais!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Futebol Nacional
Cruzeiro vence o Internacional em jogo movimentado no Beira-RioHá 2 minutos
São Paulo
Dê suas notas: avalie os jogadores do São Paulo na derrota contra o AthleticoHá 3 minutos
Flamengo
Dê suas notas: avalie os jogadores do Flamengo contra a ChapecoenseHá 5 minutos
Futebol Nacional
Athletico-PR vira em seis minutos e vence o São Paulo no Brasileirão; dê suas notasHá 6 minutos
Futebol Feminino
Copa do Brasil Feminina define classificados às quartas; veja quem avançouHá 8 minutos
Cruzeiro
Gabriel Pec leva entrada dura, deixa jogo e preocupa CruzeiroHá 13 minutos
Mais LANCE!