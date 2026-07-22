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Veja gols em Internacional x Cruzeiro: Kaio Jorge, Matheus Pereira e Carbonero marcam

Equipes se enfrentam pela 19ª rodada do Brasileirão

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 23:06
Atualizado há 2 minutos
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Kaio Jorge em comemoração de gol durante Internacional x Cruzeiro
Kaio Jorge em comemoração de gol durante Internacional x Cruzeiro (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

O Cruzeiro saiu na frente do placar contra o Internacional, nesta quarta-feira (22), no Beira-Rio, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Kaio Jorge foi o responsável por abrir o placar no confronto no primeiro tempo. Na segunda etapa, o meia Matheus Pereira ampliou a vantagem.

➡️ Confira escalação do Cruzeiro contra o Internacional

O lance do atacante aconteceu aos onze minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o centroavante ganhou na velocidade de zagueiro Maripán para depois finalizar na saída do goleiro Anthoni.

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No segundo tempo, o Cruzeiro ficou com um jogador a mais aos 13 minutos, quando o zagueiro Victor Gabriel fez uma falta dura em Gabriel Pec. A falta fez o jogador da equipe celeste deixar o gramado. Cinco minutos depois, Matheus Pereira marcou o segundo gol do time mineiro.

Aos 37 minutos, o Internacional, mesmo com um jogador a menos, conseguiu diminuir a desvantagem no placar. O atacante Johan Carbonero foi o responsável por balançar as redes.

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