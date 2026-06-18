Quem foi mal e quem brilhou pelo Cruzeiro no primeiro semestre A Raposa está nas oitavas de final da Libertadores

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Entre o início de ano empolgante com a chegada de Gerson e o período de turbulência sob o comando de Tite, o Cruzeiro encerrou o primeiro semestre de 2026 em alta. Parte da empolgação se dá pelas ótimas atuações de Matheus Pereira, mas a instabilidade passou também por outras posições do elenco, não apenas pelo comando técnico. Abaixo, o Lance! faz um balanço de quem deixou a desejar e quem se destacou no início de 2026.

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Os jogadores do Cruzeiro se reapresentarão na Toca da Raposa II na próxima semana, depois de um mês de férias. De olho na intertemporada, a equipe aguarda questões burocráticas para anunciar oficialmente a contratação de Gabriel Rojas, único reforço da equipe até o momento.

Quem ficou abaixo no Cruzeiro no primeiro semestre?

A principal decepção do primeiro semestre da Raposa foi o goleiro Matheus Cunha. Contratado após o fim de seu vínculo com o Flamengo, o camisa 31 chegou à Belo Horizonte para ser reserva imediato de Cássio, e teve sua oportunidade. O arqueiro titular sofreu uma lesão multiligamentar no joelho e ficou fora de combate depois do jogo contra o Flamengo.

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Porém, Matheus Cunha não aproveitou as chances que teve no Cabuloso. Nesta temporada, ele soma 12 partidas, sendo 10 como titular e 13 gols sofridos, média de 1,1 por partida. Além disso, tem média de 1,4 defesa por jogo. Apesar de não ter nenhuma grande falha, o arqueiro não passou a segurança que se esperava, como na derrota por 2 a 1 para a Universidad Católica no Mineirão, e perdeu sua vaga para o jovem Otávio.

Matheus Cunha (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

No ataque, uma decepção foi Neyser. Contratado no fim de 2025, ele chegou com grande expectativa à Belo Horizonte. Seus números não foram tão ruins, com quatro gols e uma assistência em 20 partidas. Porém, a falta de mira atrapalha o desenvolvimento do colombiano.

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Segundo dados do SofaScore, ele precisa de 7,5 chutes para marcar e tem apenas 16% de aproveitamento na conversão de chances claras. Este é o fator que mais decepciona, como foi o caso do gol perdido contra o Boca Juniors fora de casa, que poderia ter custado a eliminação da Raposa na Libertadores.

Neyser (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Dupla do Cruzeiro foi decisiva no primeiro semestre

Os dois jogadores mais decisivos do Cruzeiro no primeiro semestre de 2026 foram Kaio Jorge e Matheus Pereira. O primeiro, mesmo sofrendo com um problema no púbis, foi protagonista do título do Campeonato Mineiro.

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O camisa 19 atou em 26 dos 37 jogos da Raposa nesta temporada, marcando 12 gols e dando duas assistências, participando de 26,42%. dos gols marcados pela equipe celeste na temporada. Até o momento, ele tem 43% de conversão de chances claras e precisa de 5.2 chutes para marcar. O fator decisivo apareceu na final do Campeonato Mineiro, marcando o único gol da partida contra o rival.

Kaio Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Na segunda metade do primeiro semestre da temporada do Cruzeiro, Matheus Pereira assumiu o protagonismo do time de Artur Jorge. A estrela do meio-campista brilho principalmente na Libertadores. Ele está na terceira posição no ranking dos artilheiros da competição, atrás apenas de Alex Arce e Carlos González.

Pelo torneio, o camisa 10 marcou quatro gols e deu uma assistência, além de criar quatro grandes chances e ter média de dois passes decisivos por jogo.

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