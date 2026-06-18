Quem foi mal e quem brilhou pelo Cruzeiro no primeiro semestre
A Raposa está nas oitavas de final da Libertadores
Entre o início de ano empolgante com a chegada de Gerson e o período de turbulência sob o comando de Tite, o Cruzeiro encerrou o primeiro semestre de 2026 em alta. Parte da empolgação se dá pelas ótimas atuações de Matheus Pereira, mas a instabilidade passou também por outras posições do elenco, não apenas pelo comando técnico. Abaixo, o Lance! faz um balanço de quem deixou a desejar e quem se destacou no início de 2026.
Os jogadores do Cruzeiro se reapresentarão na Toca da Raposa II na próxima semana, depois de um mês de férias. De olho na intertemporada, a equipe aguarda questões burocráticas para anunciar oficialmente a contratação de Gabriel Rojas, único reforço da equipe até o momento.
Quem ficou abaixo no Cruzeiro no primeiro semestre?
A principal decepção do primeiro semestre da Raposa foi o goleiro Matheus Cunha. Contratado após o fim de seu vínculo com o Flamengo, o camisa 31 chegou à Belo Horizonte para ser reserva imediato de Cássio, e teve sua oportunidade. O arqueiro titular sofreu uma lesão multiligamentar no joelho e ficou fora de combate depois do jogo contra o Flamengo.
Porém, Matheus Cunha não aproveitou as chances que teve no Cabuloso. Nesta temporada, ele soma 12 partidas, sendo 10 como titular e 13 gols sofridos, média de 1,1 por partida. Além disso, tem média de 1,4 defesa por jogo. Apesar de não ter nenhuma grande falha, o arqueiro não passou a segurança que se esperava, como na derrota por 2 a 1 para a Universidad Católica no Mineirão, e perdeu sua vaga para o jovem Otávio.
No ataque, uma decepção foi Neyser. Contratado no fim de 2025, ele chegou com grande expectativa à Belo Horizonte. Seus números não foram tão ruins, com quatro gols e uma assistência em 20 partidas. Porém, a falta de mira atrapalha o desenvolvimento do colombiano.
Segundo dados do SofaScore, ele precisa de 7,5 chutes para marcar e tem apenas 16% de aproveitamento na conversão de chances claras. Este é o fator que mais decepciona, como foi o caso do gol perdido contra o Boca Juniors fora de casa, que poderia ter custado a eliminação da Raposa na Libertadores.
Dupla do Cruzeiro foi decisiva no primeiro semestre
Os dois jogadores mais decisivos do Cruzeiro no primeiro semestre de 2026 foram Kaio Jorge e Matheus Pereira. O primeiro, mesmo sofrendo com um problema no púbis, foi protagonista do título do Campeonato Mineiro.
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O camisa 19 atou em 26 dos 37 jogos da Raposa nesta temporada, marcando 12 gols e dando duas assistências, participando de 26,42%. dos gols marcados pela equipe celeste na temporada. Até o momento, ele tem 43% de conversão de chances claras e precisa de 5.2 chutes para marcar. O fator decisivo apareceu na final do Campeonato Mineiro, marcando o único gol da partida contra o rival.
Na segunda metade do primeiro semestre da temporada do Cruzeiro, Matheus Pereira assumiu o protagonismo do time de Artur Jorge. A estrela do meio-campista brilho principalmente na Libertadores. Ele está na terceira posição no ranking dos artilheiros da competição, atrás apenas de Alex Arce e Carlos González.
Pelo torneio, o camisa 10 marcou quatro gols e deu uma assistência, além de criar quatro grandes chances e ter média de dois passes decisivos por jogo.
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