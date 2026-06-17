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Entenda como campeão da Copa do Mundo pode interferir em negociação de jogador do Cruzeiro

O atleta celeste vive um momento de incerteza

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
17/06/2026 06:15
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Kaiki pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Kaiki pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
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Kaiki ainda tem seu futuro incerto. Peça importante no time de Artur Jorge, o lateral-esquerdo está na mira do Como, da Itália, e do Betis, da Espanha. Principal nome na disputa, o clube italiano conta com um campeão da Copa do Mundo como arma secreta nas negociações pelo jogador do Cruzeiro.

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  • Kaiki pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    Como, da Itália, e Kaiki, do Cruzeiro, buscam denominador comum; Betis segue de olho

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    • Segundo apuração do Lance!, o campeão em 2010 com a Espanha e técnico do Como, Cesc Fàbregas, tem atuado diretamente nas negociações. O comandante da equipe italiana seria o maior interessado em Kaiki neste momento.

    Vale ressaltar que o Como irá disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada. O time ficou na quarta posição do Campeonato Italiano, com 71 pontos, e garantiu sua vaga.

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    Enquanto não consegue avançar por Kaiki, o time da Lombardia já tem um plano B. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, Jaouen Hadjam, que está com a Seleção da Argélia na disputa da Copa do Mundo, tem negociações em andamento.

    Carreira de Cesc Fàbregas como treinador

    Jogador multicampeão com passagens por Barcelona, Arsenal, Chelsea e Monaco, o espanhol iniciou sua carreira como treinador no próprio Como aos 37 anos, depois de encerrar sua trajetória como atleta na equipe.

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    Há três temporadas no clube, ele soma 90 partidas pela equipe italiana. Mas nesta temporada, o técnico se destacou no cenário mundial. Ele liderou o time da Lombardia a uma inédita classificação para a Champions League. Vale ressaltar também que há sete anos, o clube disputava a 4ª divisão do futebol italiano.

    Como jogador, Cesc Fàbregas conquistou títulos como o Campeonato Espanhol, a Eurocopa e Copa do Mundo com a Espanha.

    Cesc Fàbregas, campeão da Copa do Mundo, quer Kaiki, do Cruzeiro (Foto: Piero Cruciatti / AFP)
    Cesc Fàbregas, campeão da Copa do Mundo, quer Kaiki, do Cruzeiro (Foto: Piero Cruciatti / AFP)

    Negociações entre Kaiki e Como

    Apesar do Cruzeiro ter aceitado a investida do Como, da Itália, por Kaiki, o jogador segue em negociações com a equipe italiana em busca de um denominador comum sobre seu salário.

    Segundo apuração do Lance!, as duas partes ainda não chegaram a um acordo, mas seguem em contato em busca de uma solução.

    ➡️ Clube europeu encaminha contratação de Kaiki, lateral do Cruzeiro

    Inicialmente, o staff do atleta não considerou a proposta salarial do Como suficiente. Além disso, o clube tem que definir os valores para a compra dos 20% dos direitos que pertencem ao atleta.

    Betis segue de olho em Kaiki

    Apesar dos avanços do Como com o Cruzeiro, o Betis, da Espanha, não desistiu do lateral-esquerdo do Cruzeiro. Segundo apuração do Lance!, os espanhóis seguem buscando uma aproximação com o atleta e não desistiram da negociação.

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    Vale lembrar que na próxima temporada o time comandado pelo chileno Manuel Pellegrini disputará a Liga dos Campeões. Nesta temporada, o time alviverde ficou na quinta posição do Campeonato Espanhol, com 60 pontos, garantindo sua vaga.

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