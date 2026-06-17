Entenda como campeão da Copa do Mundo pode interferir em negociação de jogador do Cruzeiro
O atleta celeste vive um momento de incerteza
Kaiki ainda tem seu futuro incerto. Peça importante no time de Artur Jorge, o lateral-esquerdo está na mira do Como, da Itália, e do Betis, da Espanha. Principal nome na disputa, o clube italiano conta com um campeão da Copa do Mundo como arma secreta nas negociações pelo jogador do Cruzeiro.
Segundo apuração do Lance!, o campeão em 2010 com a Espanha e técnico do Como, Cesc Fàbregas, tem atuado diretamente nas negociações. O comandante da equipe italiana seria o maior interessado em Kaiki neste momento.
Vale ressaltar que o Como irá disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada. O time ficou na quarta posição do Campeonato Italiano, com 71 pontos, e garantiu sua vaga.
Enquanto não consegue avançar por Kaiki, o time da Lombardia já tem um plano B. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, Jaouen Hadjam, que está com a Seleção da Argélia na disputa da Copa do Mundo, tem negociações em andamento.
Carreira de Cesc Fàbregas como treinador
Jogador multicampeão com passagens por Barcelona, Arsenal, Chelsea e Monaco, o espanhol iniciou sua carreira como treinador no próprio Como aos 37 anos, depois de encerrar sua trajetória como atleta na equipe.
Há três temporadas no clube, ele soma 90 partidas pela equipe italiana. Mas nesta temporada, o técnico se destacou no cenário mundial. Ele liderou o time da Lombardia a uma inédita classificação para a Champions League. Vale ressaltar também que há sete anos, o clube disputava a 4ª divisão do futebol italiano.
Como jogador, Cesc Fàbregas conquistou títulos como o Campeonato Espanhol, a Eurocopa e Copa do Mundo com a Espanha.
Negociações entre Kaiki e Como
Apesar do Cruzeiro ter aceitado a investida do Como, da Itália, por Kaiki, o jogador segue em negociações com a equipe italiana em busca de um denominador comum sobre seu salário.
Segundo apuração do Lance!, as duas partes ainda não chegaram a um acordo, mas seguem em contato em busca de uma solução.
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Inicialmente, o staff do atleta não considerou a proposta salarial do Como suficiente. Além disso, o clube tem que definir os valores para a compra dos 20% dos direitos que pertencem ao atleta.
Betis segue de olho em Kaiki
Apesar dos avanços do Como com o Cruzeiro, o Betis, da Espanha, não desistiu do lateral-esquerdo do Cruzeiro. Segundo apuração do Lance!, os espanhóis seguem buscando uma aproximação com o atleta e não desistiram da negociação.
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Vale lembrar que na próxima temporada o time comandado pelo chileno Manuel Pellegrini disputará a Liga dos Campeões. Nesta temporada, o time alviverde ficou na quinta posição do Campeonato Espanhol, com 60 pontos, garantindo sua vaga.
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